Würzburger Ornamente als Winter-Grabschmuck

Ganz wichtig, weil sehr haltbar, ist das Islandmoos. Von allen Materialien lässt sich das Islandmoos besonders gut verarbeiten, weil es sich bei jeder Temperatur, auch bei Schnee und Eis stecken lässt. Vom Islandmoos verbrauchen wir etwa 5.000 bis 6.000 Stück. Hinzu kommen die Büschel aus Taxus , der gelben Moos- oder Goldfederzypresse ( Chamaecyparis ‘Plumosa Aurea’), der kleinen Silberzypresse ( Chamaecyparis pisifera ‘Boulevard’), die so schön bläulich schimmert, und Buxus . Außerdem verarbeiten wir diverse andere Koniferenarten und -sorten wie Nordmann- und Nobilis-Tanne oder Thuja . An Grün-Büscheln liegt unser Verbrauch insgesamt bei 3.000 bis 4.000 Stück jährlich.

Das sind alles meine eigenen Kreationen. Je nachdem, was ich an Geld zur Verfügung habe, kalkuliere ich Material und gestalte dann nach eigenen Ideen die Abdeckungen. Nur bei wenigen Kunden sind mir bei den Kosten keine engen Grenzen gesetzt, aber das sieht man auch später in der Gestaltung. Natürlich gestalten wir auch unsere eigenen Familiengräber besonders schön, nebenbei ein Werbeeffekt für unsere Arbeit.

Gibt es gestalterische Tricks, um die Gräber optisch attraktiv zu gestalten, aber gleichzeitig nicht zu teuer werden zu lassen?