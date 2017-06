Jetzt als E-Paper: TASPO Special zu den FlowerTrials 2017

Insgesamt 59 internationale Züchter und Jungpflanzenunternehmen stellen auf den FlowerTrials vom 13. bis 16. Juni ihre Neuheiten und Besonderheiten speziell bei Beet- und Balkonpflanzen vor. Was die Präsentationen in den Regionen Aalsmeer, Westland und Rheinland-Westfalen erwarten lassen, lesen Sie in unserer TASPO Verlagsbeilage.