TASPO Projekte: Praxis-Ideen für den Gewächshausbau

In vorhandene Infrastruktur investieren oder Neustart auf der grünen Wiese?

Es sind zwei Seiten einer Medaille: Investitionen in die vorhandene Infrastruktur oder der Neustart auf der grünen Wiese. Was ist besser? Es gibt sicherlich kein Patentrezept, aber die Kaufgewohnheiten von Kunden ändern sich, die gute Erreichbarkeit, die moderne Wegeführung und die übersichtliche Präsentation des Sortiments gehören heute zum Pflichtprogramm.

Oft lassen sich die Kunden nicht an einen neuen Standort verpflanzen, sondern gehen verloren. Andererseits ist ein beengter Standort in der gewachsenen Wohnbebauung ohne ausreichenden Parkraum auch nicht sonderlich attraktiv. Für ein Zukunftskonzept gilt es neue Standorte und die optimale Nutzung der vorhandenen Anlage genau zu prüfen.

