Grünen-Politiker als GaLaBau-Praktikant

Einen Tag als Landschaftsgärtner erlebte jetzt der Grünen-Politiker Boris Mijatovic in dem Kasseler GaLaBau-Unternehmen Ullrich. Als „Praktikant“ durfte der Bundestagskandidat unter anderem sein gärtnerisches Talent mit der Heckenschere unter Beweis stellen.

Bei seinem Schnuppertag im Garten- und Landschaftsbau war Mijatovic allerdings mit erschwerenden Bedingungen konfrontiert. „Der Dauerregen hat das Arbeiten auf den Baustellen leider unmöglich gemacht“, bedauert der Politiker.

GaLaBau-„Praktikant“ Mijatovic lernt Berufsalltag von Landschaftsgärtnern kennen

„Während das Schneiden einer Hecke im leichten Regen noch möglich ist, können Arbeiten mit Raupenbagger und anderem Gewerk sehr schwierig werden. Das gefährdet Termine und Fristen zur Fertigstellung“, stellte Mijatovic fest – für hauptberufliche Landschaftsgärtner ganz normaler Alltag.

Neben den praktischen Tätigkeiten im Garten- und Landschaftsbau standen im Rahmen des Schnupperpraktikums zudem drängende Branchenfragen wie der Ausbau des städtischen Grüns, Fachkräftebedarf oder die Behandlung von Bauschutt auf der Agenda von „Praktikant“ Mijatovic und GaLaBau-Betriebsinhaber Manfred Ullrich.

Positionen der Landschaftsgärtner zur Bundestagswahl als weiterer Programmpunkt

Ebenfalls zur Sprache kamen die Positionen der Landschaftsgärtner zur Bundestagswahl, die der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) gemeinsam mit weiteren Verbänden der Branche erarbeitet hat. Unter anderem fordert der GaLaBau mit mehr „Grün für Stadt und Land“ eine bessere grüne Infrastruktur in Städten und Gemeinden sowie die Stärkung der grünen Unternehmen.

Das Praktikum von Mijatovic fand im Rahmen der Initiative „GaLaBau in Politik und Praxis“ statt, die der Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (FGL) Hessen-Thüringen in diesem Jahr gestartet hat. Bundestagskandidaten sollen so hautnah erleben, welchen Herausforderungen kleine und mittelständische GaLaBau-Unternehmen ausgesetzt sind.