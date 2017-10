Themengärten der LaGa Würzburg

„Auszeit Garten“ (235 m², Baumgart Garten- und Landschaftsbau GmbH, Schondra). Heuballen, Baumkronen und verwunschene Sitznischen zeichnen die Anlage aus. Im Garteninneren wird der Besucher überrascht: Anstatt ordentliche Gartenwege finden sich Feldwege. Das „muse_haus“ (Sägezahn Architektur in Holz GmbH) lädt zum Rückzug und Innehalten inmitten des Gartens ein.

Durch den „Zeitgerechten Garten“ (146 m², PlantaPhant GmbH, Würzburg) fließt ein Wasserlauf. Eine handgefertigte Lore aus Stahl ruht vor dem „Bahnhof des Lebens“ auf den quer durch den Garten verlaufenden Schienen. An einer Feuerstelle lauschen Besucher spannenden Geschichten und bestaunen Bepflanzungen in Hochbeeten. Eingebettet in den senioren- und behindertengerechten Rundweg, präsentiert das „Flying-Space“ (SchwörerHaus KG) seine Vorzüge für ein offenes und zeitgerechtes Wohnen für Jung und Alt.

Skizze: PlantaPhant GmbH