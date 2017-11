Argand Partners kauft OASE Gruppe

Die OASE Gruppe gilt im Consumer-Bereich als führender Spezialist für Wassergärten und Aquaristik. Sie gehört nun Argand Partners an. Foto: Pixabay

Equistone hat seine Mehrheitsbeteiligung an der OASE Gruppe an Argand Partners verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

OASE Gruppe Spezialist für Wassergärten und Aquaristik

Die OASE Gruppe gilt im Consumer-Bereich als führender Spezialist für Wassergärten und Aquaristik. Gartencenter, Fachhändler und Händler, die sich auf den DIY-Sektor fokussiert haben, bieten die Produkte an. Außerdem verzahnt OASE E-Commerce-Aktivitäten mit den Handelspartnern. Hier hat sich der Anbieter auf Pumpen, Filter und weiteres Zubehör für private Garten- und Schwimmteiche sowie Aquarien. Auf gewerbliche Kunden zielen die Geschäftsbereiche Fontänetechnik und „Lake-Management“-Lösungen.

Expansion in Italien und Nordamerika

Die OASE Gruppe expandierte in den vergangenen Jahren. 2013 wurde das italienische Unternehmen Eden gekauft, das sich auf Produkte für Wassergärten und Aquaristik spezialisiert hat. Ein Jahr später folgte der Erwerb von Geo Global Partners aus Florida. Das Unternehmen ist auf dem nordamerikanischen Markt führend bei Produkten rund um Wassergärten. Anfang 2016 wanderte die Marke biOrb in das Sortiment der OASE Gruppe, die sich durch ein designorientiertes Premiumsortiment für den Aqauristikmarkt auszeichnet.



„Die Erfahrung von Equistone bei der Internationalisierung, die Unterstützung bei der strategischen Ausweitung des Produktportfolios und beim Erwerb von Unternehmen und Marken haben uns enorm geholfen. In Partnerschaft mit Equistone konnten wir die Gruppe erfolgreich weiterentwickeln. Wir danken Equistone für die großartige Zusammenarbeit“, kommentiert Ansgar Paul, Chairman der OASE Gruppe.