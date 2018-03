Bedarf an Buchsersatz steigt: lohnende Alternativen

Ob Ilex , Taxus oder Thuja – bewährte Sorten und Neuzüchtungen lassen sich mit der Schere ebenfalls gut in Form bringen. Gut geeignet ist zum Beispiel Ilex meservae ‘Little Pirate’. Die Neuheit 2018 wurde auf der IPM in Essen von der Baumschule Helmers (Westerstede) vorgestellt.

Eingebunden in ein Marketing-Konzept mit blauem Topf, passendem Etikett sowie einem kleinen Piraten als Sympathieträger, steht der Einführung dieses „Little Pirate“ nichts im Wege. „Egal ob Ilex crenata, oder immergrüne Laub- und Nadelgehölze, der Bedarf an Buchsersatz ist da und wird entsprechend nachgefragt. Die Verkaufslage ist als sehr gut zu beurteilen“, so Karl Oltmanns von Helmers.

Als Ersatz bietet sich auch Ilex crenata ‘Robustico’ an. Die winterharte Sorte sieht dem Buchsbaum sehr ähnlich und soll sich auch für Pflanzgefäße eignen. „Wir brauchen einen strukturierten Buchsersatz, da sich an der dramatischen Lage auch in den kommenden Jahren nichts ändern wird“, sagt Hermann Steiner von Baumschule Steiner in Österreich.