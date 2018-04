Beste Online-Shops: Gärtner Pötschke gewinnt

Die Kunden haben entschieden: Den besten Online-Shop hat Gärtner Pötschke. Bei der Vergabe des Deutschen Onlinehandel-Awards verwies der Garten- und Pflanzenversand in der Kategorie „Garten & Heimwerken“ die Mitbewerber Hornbach und Baldur Garten auf die Plätze.

Das in dritter Generation geführte Familienunternehmen Gärtner Pötschke konnte sich beim Deutschen Onlinehandel-Award in der Kategorie „Garten & Heimwerken“ gegen die Konkurrenz durchsetzen. Foto: Screenshot

Gärtner Pötschke in der Gesamtwertung auf Platz 7

Im Rahmen der Benchmark-Untersuchung „Customers‘ Choice – Beste Online-Shops“ wurden bereits zum siebten Mal Deutschlands größte und wichtigste Online-Shops auf Basis von über 13.000 Konsumenten-Bewertungen und sieben kundenorientierten Erfolgsfaktoren – User Experience, Content & Inspiration, Service, Sortiment, Preis/Leistung, Marken-Image und Convenience – auf den Prüfstand gestellt.

Die 1912 gegründete Gärtner Pötschke GmbH schnitt dabei in der Kategorie „Garten & Heimwerken“ am besten ab und liegt damit vor Hornbach (Platz 2) und dem drittplatzierten Online-Shop von Baldur Garten. In der Gesamtwertung über alle Kategorien hinweg belegt der Anbieter von Sämereien, Pflanzen und Garten-Lifestyle-Artikeln den siebten Platz.

„Die neue Customers‘ Choice-Untersuchung macht deutlich, dass ‚One size fits all‘ endgültig ausgedient hat“, erklärt Sabrina Mertens, Leiterin des ECC Köln, das zusammen mit dotSource die größten und wichtigsten Online-Shops in Deutschland unter die Lupe nimmt.

Einzigartige Online-Shops und eindeutige USPs gefragt

Allgemeingültige Erfolgsrezepte gebe es im Online-Handel nicht mehr, so Mertens. „Hierfür ist der E-Commerce zu dynamisch und Geschäftsmodelle, Zielgruppen und Branchen sind zu unterschiedlich. Im wettbewerbsintensiven digitalen Umfeld geht es vielmehr darum, sich mit einzigartigen Online-Shops und eindeutigen USPs vom Wettbewerb abzuheben.“

Branchenübergreifend ist in diesem Jahr der Heimtierspezialist zooplus der Anbieter mit der größten Kundenbindung – zusammengesetzt aus Kundenzufriedenheit, Wiederkaufabsicht und Weiterempfehlungsbereitschaft – und damit Deutschlands bester Online-Shop aus Kundensicht.