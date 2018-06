BHB-GardenSummit 2018 bringt Key-Player in Köln zusammen

Gemeinsam neue Wege in digitalen Zeiten finden: Zum 5. BHB-GardenSummit begrüßt der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) die Gartenbranche am 4. und 5. September in Köln. Die Veranstaltung im Congress Center Nord der Koelnmesse schließt dabei auch 2018 an die führende Messe für Sport, Lifestyle, Camping und Garten spoga+gafa an, teilt der BHB mit.