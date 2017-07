Branchen-Highlight: 4. BHB-GardenSummit

Wie findet der Kunde meinen Betrieb besser im Netz oder wie steigere ich die Wirksamkeit meiner Marketingmaßnahmen? Diesen und weiteren Fragen geht der 4. BHB-GardenSummit nach, der am 6. September in Köln direkt im Anschluss an die spoga+gafa 2017 stattfinden wird.