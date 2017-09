Chance für Gartencenter: Franchising oder Shop in Shop

Hundebetten, Halsbänder und Accessoires: Die Firma Dogstyler aus dem westfälischen Soest ist Anbieter für hochwertige Produkte rund um den Hund und bietet seit gut zwei Jahren Partnerschaftskonzepte an. In Österreich hat jetzt der dritte Laden eröffnet und auch in Deutschland ist ein Ausbau der Geschäfte geplant. Das Shop in Shop Modell kann dabei besonders für Gartencenter interessant sein.

Die Filiale der neuen Franchisenehmer Claudia Portenkirchner und Heinz Fürstauer im österreichischen Saalfelden ist - wie alle Dogstyler-Stores - von hochwertiger Eiche und warmem Licht geprägt. Die Ladeneinrichtung wurde von Dogstyler selbst auf die Ladenfläche vor Ort abgestimmt und in der hauseigenen Schreinerei in Soest angefertigt und geliefert.



Spezialabteilung für Hundezubehör in edlem Ambiente

Dogstyler wirbt damit, durch sein „Raum-in-Raum-Konzept auch aus jeder schäbigen Halle einen Edelstore mit Wohfühlcharakter zu machen“. Planung und Einrichtung kommen aus einer Hand und sind daher aufeinander abgestimmt.



Das Konzept scheint aufzugehen und das angenehme Ambiente in den Geschäften war auch für Claudia Portenkirchner ausschlaggebend bei ihrer Entscheidung für ein Franchisekonzept: „Wir waren hin und weg von der liebevollen Einrichtung und dem unverwechselbaren Stil des Stores“, so die frischgebackene Franchisenehmerin. „Man fühlt sich willkommen und unheimlich wohl in den Stores, das hat uns überzeugt und unsere letzten Zweifel ausgeräumt“.



Der am 1. September eröffnete Shop ist inzwischen der dritte Dogstylerstore in Österreich. In Deutschland gibt es neben dem Stammwerk in Soest noch drei weitere Läden sowie mehrere Shop in Shop Filialen, darunter im Gartencenter Kölle und einem Hagebau.



Franchisepartnerschaft oder Shop in Shop Modell

Dogstyler bietet für Interessenten zwei Konzepte an, Franchising und Shop in Shop. Beim Franchising verleiht das bereits etablierte Unternehmen sein Geschäftskonzept gegen Entgelt an Neuunternehmer, dem Franchisenehmer. Dieser führt dann den Namen Dogstyler und profitiert vom bereits etablierten Geschäftsmodell, was sein Risiko deutlich mindert. Dem Franchisenehmer gehört ein Laden mit dem Namen Dogstyler. Nötig ist eine Fläche zwischen 400 und 650 Quadratmetern und Eigenkapital ab 15.000 Euro. Für den Laden ist der und ist für den Laden als selbstständige Unternehmer verantwortlich.



Gartencenter könnten sich die hohe Affinität von Hundebesitzern zum Garten zunutze machen. Mit einem Shop im Shop Konzept wird man im Prinzip Dogstyler Fachhändler in seinem eigenen Gartencenter und braucht zwischen 30 und 100 Quadratmeter Platz. Man hat dadurch eine Spezialabteilung innerhalb seines Geschäftes, das sich vom übrigen Umfeld abgrenzt, kann seine eigene Attraktivität steigern und seinen gehobenen Anspruch unterstreichen. Der Shopgeber profitiert natürlich vom hohen Kundenverkehr.



Premium-Storekonzept mit echten Materialien

Die Hürden für einen Einstieg ins Franchising mit Hundezubehör setzt Dogstyler bewusst recht hoch. Zum einen hat das Premium-Storekonzept aus echten, hochqualitativen Materialien seinen Preis. Zum anderen ist dem Unternehmen „an Geschäftspartnern mit Hop-on-hop-off-Mentalität“ nicht gelegen. Um organisch zu wachsen und die Marke Dogstyler mit Bedacht zu etablieren, setze Dogstyler auf langfristige und seriöse Geschä̈ftspartner, die sich die Sache reiflich überlegt hätten, meint die Geschäftsführerin Birte Dahlhoff.