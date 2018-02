Christmasworld 2018 im Zeichen der Botanik

Christmasworld mit Besucherplus

Mit deutlich mehr Facheinkäufern aus dem Ausland und Top-Zufriedenheitswerten schloss die Christmasworld 2018 – mit der Floradecora im Herzen – Ende Januar ab. 1.047 Aussteller aus 43 Ländern zeigten dem internationalen Handel ihre Produktneuheiten und frischen Verkaufskonzepte für Dekoration und Festschmuck sowie Frischblumen und Pflanzen.

Insgesamt erlebten 43.450 Besucher aus 129 Ländern die Trends und Top-Themen, die ihr Geschäft zukünftig voranbringen sollen. Das entspricht laut Messe Frankfurt einem leichten Besucherwachstum um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Das erneute Besucherplus und die gestiegene Internationalität bestätigen, dass der Weltmarkt auf der Christmasworld in Frankfurt am Main zu Hause ist. Das unterstreicht sehr schön ihre Rolle und Zugkraft als weltweit führende Fachmesse für saisonale Dekoration und Festschmuck“, sagt Julia Uherek, Group Show Director Consumer Goods Fairs, Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

Treffpunkt für die „Besten der Branche“

„Nach Frankfurt kommen die Besten der Branche. Hier treffen wir auf eine sehr trend- und designorientierte Einkäufergruppe, die etwas Spezielles und Schönes für ihr hochwertiges Sortiment sucht“, sagt Floradecora-Aussteller Jan de Boer, Barendsen. Speziell aus dem internationalen Bereich – vor allem aus Süd- und Osteuropa – hatte der niederländische Pflanzen-Händler mehr Besucher.

Auch Werner Voß, Inhaber von Inge‘s Christmas Decor betont: „Für uns ist diese Messe die bei Weitem Schönste. Nach Frankfurt kommen kompetente Fach- und Volumeneinkäufer.“

Das größte Interesse der Fachbesucher aus aller Welt lag mit 64 Prozent bei der Weihnachtsdekoration, gefolgt von der saisonalen Dekoration (38 Prozent) und saisonalen Geschenken (29 Prozent). Christmas Volume & Sourcing rutscht in diesem Jahr vor auf Rang vier (27 Prozent), gefolgt von Kerzen (26 Prozent), Floristenbedarf & Gartendekoration (23 Prozent), Visuellem Merchandising & Licht (23 Prozent) sowie Geschenkverpackungen (22 Prozent).

Neue weihnachtliche und florale Trends

Die diesjährige Christmasworld stand vor allem im Zeichen der Botanik: Pflanzen, Blätter, Kakteen und Käfer sind Trend. Ausgedrückt wird dies in Form von hochwertigen Designs und Materialien. Im Vordergrund stehen hierbei die Farben Dunkelblau und Grün mit goldenen Akzenten. So wird die weihnachtliche und saisonale Dekoration stark von der Natur und Tierwelt inspiriert. Pfauen, Meerestiere und Dschungelmotive waren auf der Christmasworld allgegenwärtig. Somit hängen zukünftig Quallen, Seepferdchen, Korallenfische und Muscheln am Weihnachtsbaum.

Daneben überraschten auch Waldtiere im Glitzerkleid, Lamas und Alpakas. Folkloristisch inspiriert, handwerklich veredelt, künstlich gealtert, mit Glanz und Glitzer verziert, entführen die Deko-Waren aus echten Materialien wie Holz, Glas und Leinen in eine strahlende „Weihnachtswunderwelt“.

Floradecora punktet durch Neuplatzierung in Galleria 1

Im Herzen der Christmasworld lieferte die Floradecora den Facheinkäufern mit echtem Grün und leuchtenden Blumen eine frische Ergänzung zur saisonalen Dekoration, die leicht ins Sortiment integriert werden kann. Wie die Messe Frankfurt ermittelte, wird bei der Floradecora das Orderverhalten, die Besucherqualität und die Erreichung der Besucherzielgruppen deutlich stärker als bei der Erstveranstaltung im Vorjahr eingestuft.

„Zu uns kommen Floristen, Trendwatcher, Baumärkte und Personen, die im Eventmarketing arbeiten, wie Weddingplanner und viele Retailer“, so Auke Heins, Portfoliomanager Trade Fairs & Events, Royal FloraHolland. Die neue Platzierung in der Galleria 1 hat die bessere Bewertung maßgeblich beeinflusst. „Hier haben wir viel mehr Frequenz. In der ersten Stunde am Freitag hatten wir bereits viele Besucher“, sagt Marketing Manager Rokus Hassefras, Dümmen Orange.

Blütenfülle zieht Einkäufer in die Floradecora

Peter Botz, Geschäftsführer, Verband Deutscher Garten-Center, zieht ebenfalls ein positives Fazit: „Wir fühlen uns sehr wohl in der lichtdurchfluteten Halle. Die neue Position im Zentrum der Christmasworld ist perfekt. Die sehr aufwendige und einladende Treppengestaltung zieht die Einkäufer geradezu in die Floradecora und sorgt für ein Wow-Erlebnis. Alle Mitglieder sind da und begeistert von der Blütenfülle.“

Bei der Floradecora lag das größte Interesse der Einkäufer bei Schnittblumen (69 Prozent), Dekorationsgrün (43 Prozent), Pflanzen für Balkon und Terrasse (37 Prozent) und Zimmerpflanzen (33 Prozent) sowie Blumenzwiebeln (24 Prozent).

Mehr zur Christmasworld und der Floradecora lesen Sie in der TASPO und im TASPO GartenMarkt, der am 9. Februar erscheint.