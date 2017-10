Dehner baut neues Gartencenter in Österreich

So soll das neue Dehner Gartencenter in Neunkirchen aussehen. Illustration: wagenblast architekten

Wie das Unternehmen mitteilt, entsteht das neue Dehner Gartencenter auf dem Grundstück des früheren Konrath Home und Garden Markts. Rund 3.000 Quadratmeter Verkaufsfläche plus 1.000 Quadratmeter Freifläche soll die neue Filiale umfassen, in der Dehner zufolge das traditionsreiche Gartenmarkt-Konzept der Familie Konrath fortgeführt werden soll. Diese hatte ihren Home und Garden Markt am Stadtrand von Neunkirchen seit 1975 betrieben.

Neues Gartencenter passt laut Dehner perfekt ins Filialnetz

„Neunkirchen ist ein Standort mit großem Potenzial, der sich perfekt in unser Filialnetz im südlichen Niederösterreich einfügt“, sagt Bernhard Hönig, Chief Operating Officer Dehner. „Das Gartencenter ist eine optimale Ergänzung zu unserem neuen Markt in Wiener Neustadt, der vor einigen Wochen im Fachmarktzentrum Neustadt Nord eröffnet hat.“

Insgesamt ein Dutzend Gartencenter betreibt Dehner aktuell in Österreich – in Brunn am Gebirge, Graz, Hohenems, Klagenfurt, Linz, St. Pölten, Völs, Wals-Siezenheim bei Salzburg, Wels, zwei Filialen in Wien sowie den im September eröffneten Markt in Wiener Neustadt. Für diesen jüngsten Zuwachs der Gartencenter-Kette hatte Dehner die Verkaufsflächen des ehemaligen OBI Baumarktes im Fachmarktzentrum Neustadt Nord übernommen.

Breite Angebotspalette in neuem Dehner Gartencenter

In Neunkirchen folgt nun die 13. Österreich-Niederlassung von Dehner. Geplant ist dem Unternehmen zufolge „eine hochmoderne Einkaufserlebniswelt“, die neben Beet- und Balkon- sowie Zimmerpflanzen, Gartentechnik, Gartenmöbeln und Deko-Artikeln ebenso eine Zoo-Abteilung mit Nahrungs- und Pflegeartikeln sowie Zubehör für Haustiere umfassen soll. Noch mehr Auswahl verspricht Dehner seinen Kunden mit dem erweiterten Online-Shop-Angebot, auf das über digitale Info-Points im Markt zugegriffen werden kann.

Erhalten bleiben sollen in dem neuen Dehner Gartencenter in Neunkirchen unter der Leitung der Familie Konrath die Mustergarten-Anlage für Ideen zur Gartengestaltung, Glashausverkauf und Teichbau sowie der Gartentechnik-Shop.