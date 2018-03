Dehner eröffnet 13. Gartencenter in Österreich

Dehner setzt seinen Expansionskurs auch in Österreich fort: Gestern eröffnete die Gartencenter-Kette in Neunkirchen ihre 13. Filiale in der Alpenrepublik.

Neun Monate Bauzeit für neues Dehner Gartencenter

Rund 3.900 Quadratmeter umfasst das Gartencenter, das am Standort des früheren Konrath Home und Garden Marktes in der Hammerstraße 23 in rund neun Monaten Bauzeit entstanden ist.

Am östlichen Stadtrand von Neunkirchen gelegen, bietet der lichtdurchflutete Neubau in vierschiffiger Gewächshaus-Konstruktion laut Dehner ein „umfangreiches Qualitätssortiment an Grün- und Blühpflanzen sowie Zubehör rund um Haus, Garten und Heimtier“.

Breites Angebot an Pflanzen und Gartenbedarf

Das Pflanzensortiment von Frühblühern über Topfpflanzen bis hin zu Baumschulware und Schnittblumen ergänzt Dehner im neuen Gartencenter mit einem breiten Angebot an Gartenbedarf – unter anderem Hochbeete, Pflanzgefäße, Dünger, Erden und Gartengeräte. Gartenmöbel und dazu passende Deko-Artikel sind in der Home & Trend-Abteilung der Neunkirchener Filiale zu finden, für Grills und Zubehör ist ein Grill-Shop eingerichtet.

Ebenfalls Bestandteil des neuen Markts – der mit einer modernen Gezeiten-Bewässerungsanlage, einer Regenwasserzisterne, einem eigenen Gießwasser-Brunnen und kostenlosem WLAN ausgestattet ist – sind digitale Info- und Bestellterminals, die den Zugriff auf erweiterte Sortimente ermöglichen. Über den Cross-Channel-Service „reservieren & abholen“ können Kunden die gewünschte Ware einfach über das Internet vormerken, um sie dann im Gartencenter abzuholen.

Pflanzen und Co. bequem nach Hause liefern lassen

Alternativ bietet Dehner die Option an, Pflanzen, Garten- und Heimtierartikel online zu bestellen und bequem nach Hause liefern zu lassen – mittels Premium-Service ist die Zustellung im Umkreis der Märkte per Kurier sogar zum Wunschtermin möglich, betont die Gartencenter-Kette.

„Mit dem Standort in Neunkirchen, der sich perfekt in unser Filialnetz im südlichen Niederösterreich einfügt, setzen wir unseren Expansionskurs in Österreich weiter fort“, so Bernhard Hönig, Chief Operating Officer Dehner. „Als europäischer Marktführer stehen wir für beste Qualität – diese bieten wir den Kunden in der Region auch in unserem neuen Markt.“