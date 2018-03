Dehner: Filialnetz wächst weiter

Zum Angebot der neuen Filiale gehört ein umfassendes Angebot an In- und Outdoor-Pflanzen. Foto: Benno Leinen

Sieben Monate Bauzeit in Bous

In sieben Monaten Bauzeit hat das Familienunternehmen mit Sitz in Rain am Lech am Standort des ehemaligen Hela Profi-Zentrum auf 6.300 Quadratmetern ein modernes Gartencenter im weitläufigen, offenen Gewächshausstil errichtet – inklusive typischem Dehner-Holzportal.

„Mit dem neuen Fachmarkt in Bous bauen wir unsere führende Marktstellung in Deutschland konsequent weiter aus“, erklärt Bernhard Hönig, Chief Operating Officer Dehner. „Neben Saarbrücken und Homburg ist Bous bereits unser dritter Markt im Saarland. Vor Ort bieten wir allen Kunden aus der Region und dem angrenzenden Frankreich ein ganz besonderes Einkaufserlebnis.“

Neue Dehner Filiale mit umfangreichem Pflanzensortiment

Dazu gehört dem Unternehmen zufolge ein umfangreiches Pflanzensortiment, das sowohl im Gartencenter selbst als auch auf der 1.900 Quadratmeter großen Freilandfläche zu finden ist – unter anderem Stauden, Obstgehölze, Zimmerpflanzen oder Frühjahrsblüher. Auch ein täglich wechselndes Schnittblumen-Sortiment will Dehner in Bous anbieten.

Ebenfalls in der neuen Filiale zu finden sind verschiedene Deko-Artikel, Gartenzubehör und Outdoor-Möbel sowie Grills. Haustierbesitzer können sich darüber hinaus in der rund 800 Quadratmeter großen Zoo-Abteilung mit Futter, Pflegeprodukten und weiterem Heimtierbedarf versorgen

Bestell- und Lieferservice im neuen Gartencenter

Die über 30 Mitarbeiter des neuen Dehner Gartencenters stehen dem Unternehmen zufolge „für kompetente Beratung und Top-Service“ zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Kunden auch an den im Markt aufgestellten Info- und Bestellterminals Informationen zu den Produkte, die sie zudem direkt online ordern können.

Auch der Service „reservieren & abholen“ kann Dehner zufolge im neuen Markt in Bous gewählt werden, mit dem Kunden ihre Wunschartikel von zu Hause aus über das Internet vormerken und später im Gartencenter abholen können. Wer es ganz eilig hat, kann dem Unternehmen zufolge den Premium-Service nutzen und sich seine Bestellung per Kurier zum Wunschtermin direkt vor die Haustür liefern lassen.