Dehner Hilfsfonds unterstützt deutsche Tafeln

Der „Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not“ hat im Rahmen einer Weihnachtsaktion 36.000 Euro gespendet: Nach den erfolgreichen Spendenaktionen der letzten Jahre unterstützt Europas größte Garten-Center-Gruppe gemeinsam mit seinen Kunden in diesem Jahr 18 Tafeln und andere Einrichtungen in Deutschland und Österreich mit je 2.000 Euro.

Wie bereits im Vorjahr haben sich auch dieses Mal zahlreiche Dehner-Kunden aktiv an der vorweihnachtlichen Spendenaktion beteiligt. Hierfür wurden Spendendosen in allen Dehner-Märkten aufgestellt und die eingegangene Summe dann von der Stiftung großzügig aufgestockt. In diesem Jahr unterstützt der Hilfsfonds mit den gesammelten Spenden zum ersten Mal auch Organisationen in Österreich.

Mit den Spenden des Dehner Hilfsfonds bietet die Tafel Bedürftigen Lebensmittel und existenzunterstützende Angebote

Mit dem Zweck unverschuldet in Not geratenen Menschen schnell, direkt und vor allem unbürokratisch zu helfen, wurde die gemeinnützige Stiftung der Dehner Garten-Center-Gruppe 2001 von der Inhaberfamilie ins Leben gerufen. Seit 2011 arbeitet sie mit dem Bundesverband Deutsche Tafel e.V. zusammen. Zu dem Verband zählen derzeit über 900 Tafeln mit mehr als 2.000 Ausgabestellen.

Rund 600.000 ehrenamtliche Helfer verteilen hier kostenlos oder gegen einen geringen symbolischen Beitrag Lebensmittel an Bedürftige sowie soziale Einrichtungen und bieten den Betroffenen eine Vielzahl von existenzunterstützenden Angeboten. Bundesweit werden so regelmäßig etwa 1,5 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln aller Art versorgt – knapp ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche. Die Tafeln finanzieren sich grundsätzlich über Spenden.