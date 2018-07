Dehner: Seniorchef für Lebenswerk ausgezeichnet

Vom Rainer Familienunternehmen zu Europas größter Gartencenter-Gruppe – so lässt sich grob die Firmengeschichte von Dehner umreißen. Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hat Seniorchef Albert Weber, der als Anerkennung heute den Bayerischen Gründerpreis für sein Lebenswerk erhalten hat.

Weber hält Dehner die Treue

1947 von Georg und Albertine Weber – geborene Dehner – gegründet, zählt das Unternehmen mit Sitz in Rain am Lech heute zu den führenden Cross-Channel-Händlern der Grünen Branche. 1986 übernahm Albert Weber die Leitung des aktuell bereits in dritter Generation geführten Familienbetriebs, den er in den folgenden rund 20 Jahren zu Europas größter Gartencenter-Gruppe entwickelte, bevor er ihn 2009 an seinen Sohn Georg übergab.

Der inhabergeführten Traditionsfirma hält Albert Weber nach wie vor die Treue – unter anderem als Vorsitzender des „Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not“, der zum Beispiel lokale Tafeln in Deutschland und Österreich unterstützt. Oder wie Weber es heute bei der Entgegennahme des Bayerischen Gründerpreises formulierte: „Meinem Lebenswerk Dehner bleibe ich allezeit von Herzen verbunden.“

Gartencenter als Herzstück des Unternehmens

Die Auszeichnung, die die bayerischen Sparkassen im Rahmen der jährlichen Unternehmerkonferenz bereits zum 16. Mal vergeben haben, versteht Weber „natürlich auch für die gesamte Dehner-Familie, und ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die erfolgreiche Zusammenarbeit und für das gute Miteinander in all den Jahren“, wie der Seniorchef betonte.

Insgesamt 5.500 Mitarbeiter sind derzeit in den über 130 Gartencentern von Dehner in Deutschland und Österreich beschäftigt – dem „Herzstück des Unternehmens“ unter dem Dach der Dehner Holding, wie die Firmengruppe erklärt. Weitere Gesellschaften sind degro (Großhandel für Garten- und Heimtierprodukte), Dehner AGRAR (Landwirtschaft) und die Dehner Logistik.

Bayerischer Gründerpreis für herausragende Unternehmer

„Ich hoffe, die Entwicklung unseres Unternehmens noch viele Jahre begleiten zu können und – wenn gewünscht – den einen oder anderen Ratschlag erteilen zu dürfen. Ich blicke mit großer Freude auf das Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schaue voller Zuversicht nach vorne“, so der für sein Lebenswerk ausgezeichnete Weber bei der feierlichen Zeremonie in Nürnberg.

Neben der Kategorie „Lebenswerk“ wird der Bayerische Gründerpreis in fünf weiteren Kategorien vergeben: Konzept, StartUp, Aufsteiger, Nachfolge und Sonderpreis. Die Auszeichnung versteht sich als Anerkennung für herausragende Unternehmer im Freistaat und will die Innovationsfreude und das Arbeitsplatzwachstum sowie die regionale Entwicklung in Bayern fördern.