Dehner und FC Augsburg auch 2017/18 Saisonpartner

Der bayrisch-schwäbische Erstligist FC Augsburg wird auch in der kommenden Fußballsaison wieder mit der Dehner Gartencenter GmbH kooperieren. Dadurch sichert sich Dehner relevante TV-Werbepräsenzen auf der Video-Eck-Bande, in der zweiten Bandenreihe sowie auf den Cam Carpets seitlich der Tore in der WWK Arena in Augsburg. Hinzu kommt ein spezifisches Kontingent an Tickets.

Die enge Verbindung zum Verein fasst Bernard Hönig, Chief Sales Officer bei Dehner zusammen: „Vor fast 70 Jahren wurde unsere erste Filiale in Augsburg eröffnet, seitdem zeichnet uns eine starke Verbundenheit mit der Stadt aus. Daher ist der FCA auch weiterhin ein idealer Partner für uns. Viele Dehner-Mitarbeiter und natürlich auch Kunden sind begeisterte FCA-Fans. Wir drücken der Mannschaft die Daumen für eine erfolgreiche Saison.“

Robert Schraml, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb des FC Augsburg, fügt hinzu: „Die Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG ist ein Big Player auf ihrem Gebiet, deutschlandweit sowie auch in Österreich gut vertreten und hier in der Region tief verwurzelt. Wir freuen uns, dass dieses erfolgreiche Unternehmen weiterhin an der Seite des FC Augsburg steht.“