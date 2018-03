Dehner weiht achtes Gartencenter in Sachsen in

Der frühere Klee-Gartenmarkt in Chemnitz heißt jetzt Dehner: In rund fünf Monaten Umbauzeit hat die Gartencenter-Gruppe aus Rain am Lech die leerstehenden Geschäftsräume im Neefepark mit dem typischen Dehner-Design versehen, um heute ihre mittlerweile achte Filiale in Sachsen in Betrieb zu nehmen.

Das neue Gartencenter in Chemnitz ist die achte Dehner-Filiale in Sachsen. Foto: Daniela Schleich

Rund 4.300 Quadratmeter Verkaufsfläche umfasst der Markt im Neefepark Chemnitz, den die Gartencenter-Kette unter anderem wegen seiner günstigen Anbindung an die A72 und B173 als ideale Standortergänzung zum bestehenden Markt im Norden von Chemnitz sieht.

Dehner will in den östlichen Bundesländern weiter wachsen

„Chemnitz Neefepark ist ein attraktiver Einzelhandelsstandort in der Region, an dem wir unseren Kunden ein erstklassiges Einkaufserlebnis bieten“, sagt Bernhard Hönig, Chief Operating Officer Dehner, und stellt gleichzeitig in Aussicht, dass das Unternehmen in diesem Jahr seinen Expansionskurs in den östlichen Bundesländern konsequent vorantreiben will.

Den ehemaligen Klee-Gartenmarkt hatte das bayerische Familienunternehmen im vergangenen August übernommen und anschließend umfassend renoviert und saniert. Auch technisch wurde das Objekt modernisiert – unter anderem stellt Dehner seinen Kunden im Neefepark jetzt kostenloses WLAN sowie digitale Info- und Bestellterminals zur Verfügung.

Beratung im Gartencenter durch über 30 Mitarbeiter

„Neben modernen Einkaufsoptionen wie Online-Versand oder Infoterminals legen wir großen Wert auf Top-Service und kompetente Beratung im Gartencenter“, erklärt Frank Böing, Chief Sales Officer Dehner. Dazu sind in dem heute eröffneten Chemnitzer Markt über 30 Mitarbeiter beschäftigt.

Zum Sortiment des Gartencenters gehören neben einem reichhaltigen Pflanzen- und Saatgutangebot unter anderem auch Outdoor-Möbel und Grills, die in speziellen Themenwelten präsentiert werden. Außerdem in der neuen Dehner-Filiale zu finden ist eine etwa 700 Quadratmeter große Zoo-Abteilung.