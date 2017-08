Die besten Sportholzfäller messen sich in Köln

Ab drei Mal ist es in Köln „Tradition“. Und so sind auch die Stihl Timbersports Events auf dem Tag des Gartens am 2. und 3. September 2017 wieder fest eingeplant.

Nach der Deutschen Meisterschaft 2015 und dem German Masters im vergangenen Jahr kehrt die Stihl Timbersports Series wieder zum Tag des Gartens während der internationalen Fachmesse Spoga+Gafa nach Köln zurück. Mit messerscharfen Äxten und PS-gewaltigen Motorsägen stellen die Athleten in mehreren Showblöcken die Disziplinen des Sportholzfällens vor. Die Besucher können sich auf packende Show-Wettkämpfe freuen. Beginn ist Samstag und Sonntag um 11 Uhr.

Top-Athleten eingeladen

Für die Veranstaltung konnten die Organisatoren vier nationale Top-Athleten gewinnen. Unter anderem sind Dirk Braun aus Winterberg (NRW) und Peter Bauer aus Schmidmühlen (Bayern) dabei. Dirk Braun ist zweifacher Europameister, sowie achtfacher und amtierender Deutscher Meister. Peter Bauer war Dritter beim ersten Ausscheidungswettkampf des Jahres, dem Amarok Cup 2017, und Teil der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2016 in Stuttgart.



Unter der professionellen Anleitung der Sportler haben alle Interessenten zudem die Möglichkeit, ihr eigenes Talent am Holz auszutesten: Mit einer Zwei-Meter-Handzugsäge, der sogenannten Single Buck, können sie sich ihren eigenen Cookie, eine Scheibe vom Baumstamm, als Trophäe sichern. Und eine Aktion, die bei den Teilnehmern sicherlich auch ohne Cookie eine bleibende Erinnerung hinterlassen wird.



Die Wurzeln des Timbersports liegen in Kanada, den USA, Australien und Neuseeland. Seit 2001 ist der Sport auch in Deutschland zuhause. Bei den nationalen und internationalen Wettkämpfen der Königsklasse im Sportholzfällen treten die Athleten in drei Axt- und drei Sägedisziplinen gegeneinander an. Springboard, Underhand Chop und Standing Block Chop gehören zu den klassischen Axtwettbewerben; bei der Single Buck (Zugsäge), der Stock Saw (handelsübliche Motorsäge) und der Hot Saw (bis zu 80 PS starke, getunte Motorsäge) kämpfen die Sportler mit Sägen um Bestzeiten.

Die eigene Show realisieren

Wer den Extremsport seinen Kunden live präsentieren möchte, der kann die Stars der Königsklasse im Holzfällen beispielsweise für ein Jubiläum oder zu einem anderen Anlass auch selbst buchen. Mit den Timbersports-Veranstaltungen machen Betriebe auf spektakuläre Weise auf sich und die Produkte aufmerksam. Das Angebotsspektrum reicht vom Basispaket bis hin zu Show-Wettkämpfen. Das Stihl Timbersports Team bietet die professionelle Planung, Beratung und Durchführung der Show aus einer Hand. Vom Equipment bis hin zur Moderation sind die Teams perfekt ausgestattet, um Kunden eine attraktive und unvergessliche Veranstaltung zu präsentieren. Unterstützung gibt’s auch bei Bewerbung und Pressearbeit.



Im Frühjahr präsentierte die Stihl Unternehmensgruppe zahlreiche Produktneuheiten im Bereich Akku und Benzin für Privatanwender und Profis. Und vermeldete auf der Bilanz-Pressekonferenz für 2016 einen Umsatzrekord in der 90-jährigen Firmengeschichte mit 3,46 Mrd. Euro. Vor allem bei Akkugeräten verzeichnete die Unternehmensgruppe ein deutliches Wachstum. Für 2018 sollen neue Technologien und vernetzte Produkte – ganz im Sinne von „Smart Garden“ – auf den Markt kommen. Für die Saison 2019 wird ein zusätzlicher Wachstumsschub erwartet, da die Unternehmensgruppe dann das gesamte Produktsortiment des Gartengeräteherstellers Viking unter der Marke Stihl anbieten will.