Drittes Gartencenter für Gärtner-Familie Sauter

Ihr mittlerweile drittes grün erleben Gartencenter hat die Gärtner-Familie Sauter jetzt in Lahr eröffnet. In der über 5.000 Quadratmeter großen neuen Filiale bieten die Inhaber erstmals auch einen „Genussgarten“ an.

Gastronomie exklusiv im neuen Gartencenter

Der Gastronomiebereich, den es exklusiv nur im neuen Gartencenter in Lahr gibt, ist sechs Tage pro Woche geöffnet und offeriert ein abwechslungsreiches Speisenangebot – vom genussvollen Frühstück über wechselnde Mittagsgerichte bis hin zu Kaffee und Kuchen. Bei schönem Wetter finden die Gäste zudem auf der großzügigen Außenterrasse Platz.

Im Gartencenter selbst bietet die Gärtner-Familie Sauter ein umfangreiches Sortiment an saisonalen Pflanzen an. Auch eine große Baumschulabteilung gehört zur neuen Filiale in Lahr – ebenso wie ein umfassendes Angebot an Düngern, Erden und Gartengeräten. Großen Wert legen die Inhaber zudem auf fundierte Fachberatung – nicht nur in Lahr, sondern auch in den bereits bestehenden Filialen in Gundelfingen und Waldkirch.

Mit Boutique-Abteilung und Kinderspielplatz

Deko-Artikel für Haus und Garten hält die Boutique-Abteilung des neuen Sauter Erlebnis-Gartencenters bereit. Und wie die Betreiber-Familie betont, ist in Lahr die Auswahl an bepflanzten Gefäßen besonders vielfältig.

Damit sich auch die kleinsten Kunden in der neuen grün erleben Filiale wohlfühlen, wurde zudem ein Kinderspielplatz angelegt.