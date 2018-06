EFSA-Trends und neues „Village“ auf der Tendence

Produkte, die besonders in Szene gesetzt werden, sind wahre Anziehungspunkte im Einzelhandel. Wie man in seinem Geschäft gekonnt durch den richtigen Mix den Absatz steigern kann, zeigen vom 30. Juni bis 3. Juli 2018 acht renommierte Marken auf der Tendence der Messe Frankfurt im Tendence-Village.

Einkäufer von Gartencentern und DIY-Märkten können sich auf der Konsumgütermesse außerdem im neuen Trend-Showcase in der Halle 8.0 von den EFSA-Trends (European Floral and Lifestyle Product Suppliers) inspirieren lassen.

Inspirationsquelle für Floristen

Für Floristen ist die Tendence eine Inspirationsquelle, die Highlights und spannende Zusatzsortimente bietet. Wer etwas Ausgefallenes für sein Geschäft sucht, findet in der Halle 8.0 die komplette Bandbreite der neuesten Dekorations- und Einrichtungstrends für drinnen und draußen, kündigt die Messe Frankfurt an.

Neues Trend-Showcase zeigt Farb- und Stilrichtungen

Im EFSA-Pavillon in der Halle 8.0 finden Besucher außerdem die neusten Trends der Herbst-/Wintersaison 2018/19. Das neue Trend-Showcase wurde exklusiv für die Tendence entworfen und zeigt vier unterschiedliche Farb- und Stil-Richtungen. Seit Jahren haben sich die Trends als feste Größe im Markt etabliert, so die Tendence, die Retailer weltweit als Inspiration nutzen.

Für Einkäufer von Gartencentern und DIY-Märkten

Die ausstellenden EFSA-Mitglieder Capi Europe, Edelman, Esschert, NDT International, Ter Steege oder Van Der Leeden zeigen im Trend-Showcase die passenden Kollektionen und Neuheiten für diese Saison. So können sich beispielsweise Einkäufer von Gartencentern und DIY-Märkten für das kommende Jahr inspirieren lassen und vor Ort ordern. Wer als Einkäufer eine kleine Pause braucht, ist eingeladen, sich im EFSA-Pavillon in der Lounge zu entspannen und bei einem Getränk zu erfrischen.

Village auf der Tendence: Ideen für den Point of Sale

Wie die Gestaltung des Point-of-Sale (POS) Interesse in Kaufabsicht umwandeln kann, präsentieren Cedon, Designimdorf, Donkey Products, Gift Company, Good old friends, Nogallery, Paperproducts und Werkhaus im Tendence-Village in der Halle 11.0. „Das Village sind acht starke Marken, voller Ideen und mit neuen Kollektionen, gebündelt an einem Ort. Damit ermöglichen wir dem Messebesucher eine kurze Auszeit vom Messetrubel, präsentieren unsere neuen Produkte und regen den interaktiven Austausch zwischen Kunden und Unternehmen an“, erklärt als einer der Tendence-Aussteller Tobias Pommerich, Marketing Director, Paperproducts Design GmbH.

Tendence: Inspirationsquelle und Kontaktpunkt

Die Unternehmen zeigen im Village nicht nur Trends und Neuheiten, sondern vor allem kreative Ideen für den POS – von der Produktplatzierung bis hin zur Sortimentsgestaltung. Für Einkäufer verspricht das Village nicht nur Inspirationsquelle zu sein, sondern auch Kontaktpunkt, bei dem der Ideenaustausch im Vordergrund steht.



Die Tendence findet vom 30. Juni bis 3.Juli 2018 in Frankfurt am Main statt.