Exponent Private Equity kauft Scotts Celaflor

Stefan Eha, Geschäftsführer der Scotts Celaflor in Deutschland und Österreich, hofft durch den Verkauf an Exponent das Geschäft des Düngerspezialisten noch zielgenauer ausrichten zu können. Foto: Scotts Celaflor

Neues Management Team für internationale Geschäfte der Scotts Celaflor

Ein neues Team leitet die internationalen Geschäfte. Karl Kahofer wurde zum CEO berufen, Ted Linehan versieht die Position des CCO und Martin Lofnes fungiert als CFO. Durch den Eigentümerwechsel sollen für Scotts Celaflor im operativen Geschäft keine Veränderungen entstehen. Das Unternehmen produziert weiterhin an den gewohnten europäischen Standorten Dünger, Erden, Rasensamen sowie Pflanzenschutzmittel.



„Wir freuen uns sehr über den finalen Abschluss der Transaktion und den Erwerb durch Exponent PE. Mit unserem neuen Eigentümer bieten sich vielfältige Möglichkeiten unser Geschäft gezielt auszubauen, unsere Medienpräsenz und Innovationskraft noch weiter zu stärken und gemeinsam zu wachsen. Unabhängig von diesen Veränderungen, richten wir unser Augenmerk in gewohnt professioneller und verlässlicher Weise auf die Bedarfe der Verbraucher und unserer Handelskunden. Denn hinter unseren Produkten stehen die gleichen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch der Name des Unternehmens bleibt der Gleiche: Scotts Celaflor“, sagt Stefan Eha, Geschäftsführer der Scotts Celaflor in Deutschland und Österreich.

Exponent: „wir sehen führende Marken für Gartenpflege“

In einem Kommentar zur Übernahme erklärt Simon Davidson, Partner bei Exponent: „Wir sehen führende Marken für die Gartenpflege, die bei Verbrauchern außerordentlich beliebt sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Unternehmen und seinen engagierten Teams und werden uns noch mehr auf den Verbraucher fokussieren, um das Wachstum dieser Marken weiter zu fördern und das Potenzial des Geschäfts voll auszuschöpfen“.