Fachmesse für den mobilen Handel gewinnt zahlreiche Neuaussteller

Mit einem frischen Konzept geht die bundesweit führende Fachmesse für den mobilen Handel in die nächste Auflage. Am 17. und 18. September bildet "Markt Mobil", die aus "Mein Wochemarkt" hervor gegangen ist, erstmals eine Plattform auch für Weihnachts-, Jahr- und Street-Food-Märkte in der Messe Essen.