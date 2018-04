Gartencenter: Dehner flaggt Knauber Markt um

Aus Knauber wird Dehner: Die Gartencenter-Kette hat heute am ehemaligen Standort des Bau- und Freizeitmarkts in Montabaur eine neue Filiale eröffnet. Rund drei Monate Bauzeit waren nötig, um den alten Markt im Gewerbegebiet Heiligenroth in ein modernes Gartencenter im Dehner-Stil umzugestalten.

Neue Floristik-Abteilung im Gartencenter

So hat die Gartencenter-Kette unter anderem die Galeriefläche in dem 1999 erbauten früheren Knauber-Markt geschlossen und dafür eine knapp 180 Quadratmeter große Floristik-Abteilung mit frischen Schnittblumen geschaffen. Insgesamt stehen den Kunden in der neuen Dehner-Filiale 5.800 Quadratmeter Verkaufsfläche in Montabaur zur Verfügung.

Auf 1.700 Quadratmeter Freilandfläche bietet das Unternehmen eine große Auswahl an Pflanzen an – vom Frühjahrsblüher über Kräuter, Kübel- und Beetpflanzen bis hin zu Stauden und Obstgehölzen. Außerdem hat Dehner für den Outdoor-Bereich auch Deko-Artikel wie Brunnen, Skulpturen und Leuchten im Angebot.

Umfangreiches Sortiment inklusive Zoo-Abteilung

Garten- und Lounge-Möbel, Strandkörbe und Sonnenliegen sowie verschiedene Holz-, Kohle- und Gasgrills inklusive Zubehör gehören ebenso zum Sortiment des neuen Gartencenters wie Pflanzenschutz-Produkte, Erde und Dünger, die das bayerische Familienunternehmen seit 70 Jahren auch selbst herstellt.

Eine rund 1.000 Quadratmeter große Zoo-Abteilung mit Tiernahrung, Pflegeprodukten und Bedarfsartikel für Hund, Katze und Kleintiere steht laut Dehner in Montabaur ebenfalls zur Verfügung. Auch Aquarien- und Terrarien-Besitzer finden hier entsprechende Spezialsortimente.

Dehner verdichtet Filialnetz in Rheinland-Pfalz

„Mit dem neuen Fachmarkt in Montabaur-Heiligenroth verdichten wir unser Filialnetz in Rheinland-Pfalz weiter und schließen es optimal an die bestehenden Märkte in Koblenz und Limburg an“, erklärt Bernhard Hönig, Chief Operating Officer Dehner. „So können wir noch mehr Kunden aus der Region mit unserem erstklassigen Sortiment begeistern.“

Wert legt das Unternehmen auch auf seine Cross-Channel-Angebote im Markt, zu denen Info- und Bestellterminals gehören, die laut Dehner Filiale und Online-Shop vernetzen.