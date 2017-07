Gartencenter Löwer lockt mit Butterflies

Mit einem Schmetterlingsgarten überrascht auch das Gartencenter Löwer derzeit seine Kunden in der Ferienzeit. Und steigert damit in den ruhigeren Sommermonaten die Besucherfrequenz.

Schon 2016 nutzte Geschäftsführer Andreas Löwer die Schmetterlingsschau im Tropenhaus zur Erhöhung der Kundenkontakte und Präsenz in den Medien. Auch in diesem Jahr begeistern die tropischen und heimischen Falter die Kunden wieder am Standort in Goldbach/Aschaffenburg. „Wir eröffnen den Schmetterlingsgarten jährlich kurz vor den Sommerferien“, erklärt Geschäftsführer Andreas Löwer. Das war in diesem Jahr am 22. Juli. „Beworben wird ein Aktionszeitraum von etwa vier Wochen, in dem wir ein- bis zweimal pro Woche neue Schmetterlingspuppen aus England erhalten.“

Beste Bedingungen für alle

Für die Schmetterlinge hat Löwer ein gut 100 m² großes Areal im Tropenhaus mit exotischen Pflanzen, Teich und Bachlauf ausgestattet und den Bewohnern damit optimale Bedingungen geschaffen. Aber auch den Besuchern einen Ort zum Verweilen und Beobachten gegeben. Beeindruckend für sie sei beispielsweise, den Insekten beim Schlüpfen oder Fressen zuzuschauen. Mit Glück könnten sie auch den Atlasspinner entdecken: Der aus Südostasien stammende Schmetterling gehört zu den Größten seiner Art und kann eine Flügelspannweite von bis zu 25 cm erreichen. Die Schmetterlings-Puppen bezieht Löwer von renommierten Züchtern aus England.



Kunden und Besucher lernen über die Ausstellung auch in der Theorie vieles aus der Welt der Schmetterlinge kennen: zum Beispiel, wie lange sie leben, wie viele Arten es gibt, wie sie Tag- und Nachtfalter unterscheiden können oder was Schmetterlinge am liebsten fressen. Als Service bietet das Gartencenter ausführliches Informationsmaterial gratis, und wer selbst einmal Schmetterlinge unterstützen möchte, der kann im Gartencenter eine Vielzahl an bienen- und schmetterlingsfreundlichen Pflanzen aus eigener Anzucht kaufen.



Dass der Schmetterlingsgarten bei den Kunden gut ankommt, ist leicht nachzuvollziehen. Zahlreiche Postings und Likes, zum Beispiel auf Facebook, loben die Aktion auf höchstem Niveau. Damit positioniert er sich als gutes Kundenbindungs- und Marketinginstrument.

Nachhaltige Wirkung

Nicht nur für Gartencenterkunden ist der Schmetterlingsgarten schön anzusehen: Er ist beispielsweise auch für Kindergarten-Gruppen und nahegelegene Fotoclubs interessant – und natürlich für die Tagespresse und Medien, die in den eher ruhigen Sommermonaten die Ausstellung für eine schöne Story nutzen können.



Wer Angst hat, was mit den imposanten Faltern nach der Ausstellung passiert, der kann beruhigt aufatmen. Denn die „ausgewachsenen“ Schmetterlinge leben je nach Art nur wenige Tage bis ein paar Wochen. Aber der Löwer-Schmetterlingsgarten bleibt auch nach der beworbenen Zeit noch einige Tage stehen. Alle lebenden Schmetterlinge und geschlüpften Raupen nimmt der Schmetterlingsfachmann anschließend mit zu sich.

Die Schmetterlinge sind übrigens im Herbst noch einmal zu sehen: Am 4. und 5. November lädt nämlich der Fotoclub Laufach zur entsprechenden Fotoausstellung ein.