Gartencenter: Themenwelten für den POS

Trend-Artikel aufmerksamkeitsstark im Gartencenter präsentieren: Dafür hat die Sagaflor-Marke grün erleben auch in diesem Jahr verschiedene Themenwelten entwickelt. „Dein Style!“, die Oster-Accessoires in edel-grazilem Look inszeniert, ist nur eine davon.

Die Themenwelt „Dein Style!“ inszeniert Oster-Accessoires in edel-grazilem Look. Foto: Sagaflor

Insgesamt zwölf Themenwelten für 2018

Insgesamt zwölf saisonale Themenwelten hat grün erleben für Frühjahr, Sommer, Herbst und Weihnachten 2018 entworfen – gemeinschaftlich ausgearbeitet vom grün erleben Werbebeirat, sprich: fünf Vertretern von grün erleben Gartencentern, und der Merchandising-Expertin Sabine Zenker aus der Sagaflor-Zentrale. Durch diese Zusammensetzung sollen „Theorie und Flächenpraxis perfekt miteinander verknüpft“ werden, wie die Verbundgruppe erklärt.

Die Themenwelten orientieren sich unter anderem an den aktuellen Einrichtungstrends. Ein Skript stellt den jeweils verfolgten Stil mit Farbskala, Gewichtung der Sortimente, passenden Pflanzen und der zu vermittelnden Stimmung vor. Zudem bietet Sagaflor virtuelle Schulungen an, die den Mitgliedsbetrieben bei der kundengerechten Umsetzung der Themenwelten in ihrem eigenen Gartencenter helfen sollen.

Und so sehen die fünf aktuellen Themenwelten für diese Frühjahrs- und Sommersaison aus:

Edel und hochwertig: Themenwelt „Dein Style!“

„Dein Style!“ interpretiert Ostern in edel-grazilem Look. Bewusst werden in dieser Themenwelt klassizistische Anklänge eingesetzt, die edel und hochwertig wirken. In klaren und üppig dekorierten Zimmereinrichtungen werden Gelbtöne akzentuiert und in Kontrast mit Schwarz/Anthrazit oder auch Silber/Gold gesetzt.

„Dein Grün!“ setzt – der Name verrät es schon – auf verschiedene Grüntöne und ist ein traditionell und naturbelassen wirkendes Thema. In natürlicher Weise tritt das Handwerkliche durch die Verwendung von Naturmaterialien und passenden Farbtönen wie Sand, Mocca über Schilf bis Granit hervor.

Renaissance des romantischen Deko-Stils

In der Themenwelt „Dein Zuhause!“ erlebt der romantische Einrichtungs- und Deko-Stil, der in den letzten Jahrzehnten oft als „omahaft“ oder „altbacken“ verschrien war, eine wahre Renaissance. Kennzeichnend sind hier viele Verzierungen und unterschiedliche Muster, die die Ahnung eines Zuhause-Gefühls herstellen sollen. Die Farbpalette bedient warme Pastelltöne.

Modern, klar, feminin – so präsentiert sich die grün erleben Themenwelt „Deine Liebe!“. Im Zentrum stehen die Farbtöne Rot, Rosa und Pink sowie Koralle und Lachs. Neben den typischen Herzmotiven sind den grafischen Ideen bei dieser modernen Linie keine Grenzen gesetzt.

Lässig, fröhlich und bunt zieht „Deine Energie!“ ins Gartencenter

Betont lässig, fröhlich und bunt zieht die Themenwelt „Deine Energie!“ in die Gartencenter ein. Besonderer Blickfang ist hier der grenzenlose Farb- und Materialmix.

Beispiele für die Umsetzung dieser fünf grün erleben Themenwelten am POS zeigt unsere Bildergalerie.