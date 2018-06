Gartenhäuser als „Höhle für den Mann“

28 verschiedene „Man Caves“

Insgesamt 28 solcher „Man Caves“ hat die Baumarkt-Kette nach eigenen Angaben im Sortiment. Diese sollen sich durch große, überdachte Freiräume und großzügige Flügel- oder Schiebetüren mit vielen Lichtausschnitten von vielen normalen Gartenhäusern und Geräteschuppen abheben, wie das Unternehmen betont.

Zusätzliche größere Fenster an den Seitenwänden oder Ausschnitte in den Dachaufbauten lassen bei einigen Modellen der „Man Caves“ noch mehr Licht ins Innere. So könnten sich die „Herren der Schöpfung“ in ihren Männerhöhlen optimal ihren Hobbys widmen, erklärt Hornbach.

Kerniger und rustikaler als ‚She Sheds‘

„Die Nachfrage nach komfortablen, vielfältig nutzbaren Gartenhäusern steigt kontinuierlich und mit unseren lichtdurchfluteten, modernen ‚She Sheds‘ haben wir im vergangenen Jahr einen Volltreffer gelandet“, sagt Jutta Hüll, Konzerneinkaufsleiterin Garten und Zoo der Hornbach Baumarkt AG.

„Auch bei unseren männlichen Kunden sind die neuen Gartenhäuser auf großes Interesse gestoßen, weshalb wir nochmals an unsere Lieferanten herangetreten sind, um gemeinsam ‚Man Caves‘ zu konzipieren. Diese stehen ihrem weiblichen Pendant in punkto Lichtausbeute in nichts nach, kommen optisch aber etwas kerniger und rustikaler daher“, so Hüll.

Verschiedene Ausführungen und Preisklassen

Erhältlich sind die Höhlen für den Mann in verschiedenen Ausführungen und Preisklassen – von der 218 mal 218 Zentimetern großen „Freizeithütte“ mit langer Theke und hellem Anstrich für 1.599 Euro bis zur „Man Cave rustikal“, die für 2.499 Euro auf 240 mal 330 Zentimetern Fläche viel dunkles Holz im Stil einer Almhütte bietet. Extra viel überdachten Freiraum für gemütliche Grillabende hat laut Hornbach das Modell „Play & Relax“ für 2.599 Euro.

Die Lieferzeit seiner „Man Caves“ gibt die Baumarkt-Kette mit rund vier Wochen ab Bestellung an.