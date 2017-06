Genesis II siegt beim Grilltest von Testbild

Insgesamt hatten die Experten der Publikation, das laut Weber-Pressemitteilung als Deutschlands härtestes Test-Magazin gilt, zehn Modelle aus verschiedenen Preisklassen auf Parameter wie Montage, Verarbeitung und Maximaltemperatur sowie auf das gesamte Grillergebnis geprüft – von der Bedienung bis hin zum Geschmack. „Wir freuen uns sehr über das tolle Ergebnis und dass sich unser innovativer Hochleistungsgrill gegen alle Wettbewerber durchsetzen konnte“, sagt Michael Reuter, Geschäftsführer Weber-Stephen Deutschland GmbH. „Das bestätigt uns in unserer Arbeit und ist ein Erfolg, den wir nun an die Händler weitergeben möchten.“

Werbemittel sind demnächst verfügbar

Als Qualitätsauszeichnung bindet das Ingelheimer Unternehmen das herausragende Testergebnis deswegen künftig am Point of Sale und in der Kommunikation ein. Entsprechende Werbemittel für die Verkaufsfläche sowie Anzeigenmotive und Online-Banner sind voraussichtlich ab Mitte Juni verfügbar, ebenso wird das Siegel dann auf der Homepage des Unternehmens unter www.weber.com eingebunden. Werbespots gehen ab dem 19. Juni in Sendung. „Endkonsumenten bieten wir damit auf allen Kanälen – online, offline und im TV – ein weiteres Argument sich für den Genesis II zu entscheiden, Händlern eine Steigerung ihres Umsatzpotenzials“, sagt Reuter.