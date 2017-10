Globus Baumärkte: steigende Umsätze

Globus Baumärkte mit exklusiven Leistungen

„Wir bieten auf der Fläche Leistungen, die es so nur exklusiv vor Ort gibt. Das macht den Unterschied", sagt Erich Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte. „Wir haben uns in der Leistung für unsere Kunden und in unserer Produktivität weiterentwickelt. Wachstumsmotor sind nach wie vor die Globus Baumärkte und Globus Russland", sagt Christian Heins, Geschäftsführer Finanzen der Globus-Holding.



Die Geschäftsleitung sieht sich in ihrer Marschrichtung bestätigt. Als Vorzeigeprojekt zieht Globus den im Dezember 2016 eröffneten Baumarkt in Saarlouis heran. Der Standort bietet das klassische Baumarktsortiment gemeinsam mit zusätzlichen Produkten rund um Fahrräder oder altersgerechte Assistenzlösungen an. Dazu gesellen sich Serviceleistungen wie die Anlieferung gekaufter Waren, ein kostenloser Holzzuschnitt, sowie ein Gasflaschenautomat, der den Kunden rund um die Uhr zur Verfügung steht.

Globus Baumärkte verzahnen stationären Handel und Online-Shop

Zudem verzahnt Globus seine stationären Baufachmärkte mit einem Online-Shop. „Knapp zwei Jahre nach seinem Start generiert der Online-Shop einen so hohen Umsatz wie ein durchschnittlicher stationärer Markt“, teilt das Unternehmen mit. Der Umsatz der gesamten Globus-Gruppe stieg im jüngst vergangenen Geschäftsjahr, das vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017 gedauert hat, um 6,2 Prozent auf insgesamt 7,52 Milliarden Euro an.