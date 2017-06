GS1 Germany zeigt die Zukunft des Einkaufens

Value Chain Experience: Roboter "Ava" erklärt Barcodes & Co. Foto: GS1

„Was wir vor drei Jahren für das Maß der Dinge hielten, haben wir in den letzten Monaten komplett auf den Prüfstand gestellt. Wir haben Raum geschaffen für die vielleicht größte Herausforderung an uns alle – die Digitalisierung der Wertschöpfungskette“, zeigte sich Jörg Pretzel, Geschäftsführer GS1 Germany, überzeugt. Das Knowledge Center gewähre nicht nur tiefe Einblicke in die Wertschöpfungsprozesse von morgen, es stehe auch konkret für eine Zukunft zum Anfassen. GS1 ist ein Dienstleister für effiziente Wertschöpfungsketten. Er unterstützt Unternehmen aller Branchen dabei, moderne Kommunikations- und Prozess-Standards in der Praxis anzuwenden und damit die Effizienz ihrer Geschäftsabläufe zu verbessern.

Unter anderem ist das Unternehmen in Deutschland für das weltweit überschneidungsfreie GS1 Artikelnummernsystem zuständig – die Grundlage des Barcodes. Darüber hinaus fördert GS1 Germany die Anwendung neuer Technologien zur vollautomatischen Identifikation von Objekten (EPC/RFID) und zur standardisierten elektronischen Kommunikation (EDI). Im Fokus stehen außerdem Lösungen für mehr Kundenorientierung (ECR – Efficient Consumer Response) und Trends wie Mobile Commerce, Multichannelling, Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit.

Wissenstransfer und kreative Impulse

Mit dem Knowledge Center ist ein multimediales Innovations-, Trainings- und Kompetenzzentrum entstanden. Dort werden die Prozesse von morgen durch drei Themenschwerpunkte erlebbar: Im Experience Center stehen vor allem digitale Technologien im Mittelpunkt. Dort werden die Besucher von innovativen Robotern und den virtuellen Guides Ava und Toni durch die digitale Wertschöpfungskette begleitet. Mit ihnen begeben sie sich auf eine interaktive Shopper Journey.

In der Value Chain Experience wartet eine multimediale Inszenierung der Wertschöpfungskette – mit sechs Stufen vom Rohstoffproduzenten bis zum Shopper.

In der Shopper Experience werden die Freizeit- und Konsumwelt des Shoppers als Ausgangs- und Endpunkt moderner Wertschöpfungsnetze sowie digitale Technologien am Point of Sale gezeigt.

Im Innovation Center können Besucher selbst Hand anlegen, in inspirierenden Räumen innovative Ideen entwickeln und diese in konkrete Prototypen zum Anfassen transformieren. Und wer für Networking und Konferenzen nach Köln kommt, trifft sich im Business Center mit Experten aus Praxis und Wissenschaft.

Hoher Innovationsgrad überzeugt

GS1 Germany hat sich 2017 bereits zum zweiten Mal um die Auszeichnung zum Innovationsführer im deutschen Mittelstand beworben. In dem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte das Unternehmen bereits 2015 mit einem ausgeklügelten Ideenmanagementsystem und strukturierten Innovationsprozessen. Das GS1 Germany Knowledge Center ist die zentrale Plattform für diese Aktivitäten. Seit seiner Eröffnung treffen sich dort jedes Jahr rund 25.000 Unternehmensvertreter. Im Mittelpunkt stehen Innovationen für digitale Produktions- und Lieferketten. Dabei geht es beispielsweise um Themen wie unsichtbare Codes, intelligente Haushaltshelfer sowie Voice Commerce – also stimmgesteuerten Konsum mit digitalen Sprachassistenten. Die Top-Innovatoren 2017 werden am 23. Juni 2017 auf dem 4. Deutschen Mittelstands-Summit in Essen geehrt.