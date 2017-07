hagebau-Geschäftsführung startet mit neuer Struktur

Grund dafür ist die Entscheidung des bisherigen Sprechers der Geschäftsführung, Heribert Gondert, bereits jetzt seine Berater-Tätigkeit für die hagebau aufzunehmen und das Führungsgremium zu verlassen. „Mit der Neuausrichtung der Geschäftsführungsstruktur erhält die hagebau KG ein Lenkungsgremium, das der Größe der Verbundgruppe angemessen ist“, erläutert Johannes M. Schuller, Vorsitzender des Aufsichtsrates der hagebau.

Strukturelle Anpassungen im gesamten Unternehmen

Die hagebau Kooperation habe mit 369 Gesellschafter aus acht Ländern und einem Umsatz von mehr als sechs Milliarden Euro inzwischen eine Größe erreicht, die der Geschäftsführung deutlich mehr an Engagement und Tätigkeiten abverlange als in der Vergangenheit. „Hinzu kommt, dass sich mit der Digitalisierung und dem veränderten Kundenverhalten die Rahmenbedingungen in der Branche rasant wandeln“, so Schuller. „Damit die hagebau Kooperation auch in Zukunft genauso erfolgreich sein kann, wie bisher, nehmen wir gezielt strukturelle Anpassungen im ganzen Unternehmen vor.“

Jan Buck-Emden wird neuer Vorsitzender

Wesentliche Veränderungen durch die Umorganisation sind die neue Position des Vorsitzenden der Geschäftsführung und der neu geschaffene Geschäftsführungsbereich Finanzen/Verwaltung. Als Vorsitzender der Geschäftsführung fungiert Jan Buck-Emden. In dieser Funktion übernimmt Buck-Emden zudem die Leitung der Bereiche Gesellschafter- Entwicklung, Personal, Recht, Strategie und Unternehmenskommunikation. Hartmut Goldboom verantwortet, wie bisher, als Geschäftsführer hagebau Fachhandel die Geschäfte der Sparten Baustoffe, Fliese und Holz.

Sven Grobrügge leitet neues Ressort Finanzen/Verwaltung

Im hagebau Einzelhandel steuern Kai Kächelein und Torsten Kreft auch weiterhin als Geschäftsführer Vertrieb/Marketing sowie als Geschäftsführer Category Management alle hagebau Einzelhandelsaktivitäten. Das neu implementierte Ressort Finanzen/Verwaltung wird von Sven Grobrügge geleitet. Er ist damit in der hagebau KG für die Unternehmensbereiche Controlling, Finanzen, Rechnungswesen und die Zentralen Dienste verantwortlich.

Schuller ist überzeugt, dass die neue Struktur das Zusammenspiel von Geschäftsführung und Aufsichtsrat vereinfachen und beschleunigen werde. „Außerdem entlastet es beide Gremien und ermöglicht den Mitgliedern der Geschäftsführung, sich noch intensiver auf die ihnen übertragenen operativen Aufgaben zu fokussieren“, so Schuller.