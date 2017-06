Hagebaumarkt mit Gartencenter in Haan neu eröffnet

In Haan hat nach anderthalb Jahren Bauzeit hat im Zuge einer Standort-Verlagerung am 19. Juni 2017 ein moderner Hagebaumarkt eröffnet. In den neuen Markt hat die Quintus-Gruppe 15 Millionen Euro investiert. Die Verkaufsfläche wurde durch Standort-Verlagerung auf rund 5.700 Quadratmeter netto erweitert.



„Auf der verdoppelten Verkaufsfläche kann die Quintus-Gruppe jetzt das klassische Hagebaumarkt Komplettsortiment mit Gartencenter und Baustoffhalle anbieten“, erklärt Kai Kächelein, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing Hagebau Einzelhandel.

Investition in die Zukunft

Der große Neubau ist eine Investition in die Zukunft: Heimwerker und Gartenliebhaber werden aus einer Hand versorgt. Das Cross-Channel-Einkaufserlebnis über alle Kanäle mit Instore-TV und Touch Terminals, die als Info-Center dienen, erhalten die Kunden einen großen Mehrwert. Noch während die Kunden im Markt sind, können sie weitere Artikel online bestellen und sich kostenfrei nach Hause liefern lassen. „Das wird sich auf jeden Fall positiv auf die zukünftige Umsatzentwicklung auswirken“, ist Kächelein überzeugt. „Auch für uns als Kooperation ist die Investitionsbereitschaft unserer Gesellschafter sehr wertvoll.“



Der Baumarkt mit Gartencenter ist am Stadtrand von Haan verkehrsgünstig an der Hauptverbindungsstraße nach Hilden gelegen. Für Frequenz sorgt das Umfeld des Marktes: Denn in unmittelbarer Nähe sind noch zwei Lebensmittler fußläufig zu erreichen. Fressnapf hat bereits eröffnet. Ein weiterer Fachmarkt ist geplant.



„Die Zentrale hat uns bei der Standortsuche und in der Bauphase sowie bei der Planung und Einrichtungsphase tatkräftig unterstützt“, äußert sich Christoph Dahmen-Herburger, geschäftsführender Gesellschafter der Quintus-Gruppe, zufrieden zur Zusammenarbeit.

Service, Beratung, Sortiment

„Wir haben 15 neue Arbeitsplätze geschaffen. Mit jetzt insgesamt 45 Mitarbeitern, darunter auch gelernte Handwerker und Gärtner, stellen wir die Service- und Beratungsqualität für unsere Kunden sicher“, sagt Dahmen-Herburger. Services wie Miettransporter und Schlüsseldienst sind selbstverständlich.



Ebenso finden die Kunden alle Meistermarken des Hagebau Einzelhandels. Der Mr. Gardener-Grillshop sichert dem Baumarkt die Alleinstellung in der Region, ebenso die Eigenmarke Kraftronic für Elektrohandwerkzeuge. Im neuen Gartencenter, das einen der Sortimentsschwerpunkte bildet, finden die Kunden einen attraktiven Mix aus saisonalen und ganzjährigen Grünpflanzen, außerdem Gartentechnik, Gartenmöbel sowie trendige Kreativ- und Deko-Artikel.

Über die Quintus-Gruppe

Das Unternehmen „Quintus“ mit Sitz in Kaarst beschäftigt insgesamt 300 Mitarbeiter in den neun Hagebaumärkten Overath, Dormagen, Gerolstein, Bergneustadt, Haan, Kaarst, Wesseling, Wegberg und Hillesheim. Außerdem steuert die Gruppe den Hagebaumarkt Hückelhoven im Auftrag eines anderen Gesellschafters in allen vertrieblichen Belangen.