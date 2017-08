Intelligente Gartenpflege: Gardena baut Smart System aus

Gardena vernetzt den Garten weiter und will ein Ökosystem rund um das Thema Smart Garden aufbauen – mit Partnerschaften, Schnittstellen, Plattformen und Services. Das Smart System soll bis zum Ende des Jahres auch für andere Hersteller geöffnet werden, die dann Produkte und Leistungen in das System integrieren könnten. Die intelligente Gartenpflege per App, ob Bewässerung oder Rasen mähen, gewinnt damit weiter an Fahrt.