IVG Forum Gartenmarkt mit Fokus Mensch

Denkanstöße für unternehmerischen Erfolg

Unter dem Motto „Menschen – motivieren, kommunizieren, agieren“ stellt der vom Industrieverband Garten (IVG) organisierte Branchentreff essenzielle Fragen wie „Welche Erwartungen stellt die Generation Y an die Arbeitswelt und wie kann ich sie als Arbeitgeber für mein Unternehmen gewinnen?“ oder „Wie verändern sich in Zukunft die Lebensstile der Menschen und wie reagiere ich als Unternehmer darauf?“

Aus verschiedenen Perspektiven wollen die Referenten beim 9. IVG Forum Gartenmarkt, das am 7. November im Atrium Hotel in Mainz stattfindet, die unterschiedlichen Facetten des Menschen beleuchten – aus der Sicht des Mitarbeiters, des Kunden und des Unternehmers. Auf diese Weise wollen die Vortragenden Denkanstöße für den unternehmerischen Erfolg geben, stellt der IVG in Aussicht.

Junge Gründer der Grünen Branche stellen sich vor

Interessante Einblicke verspricht darüber hinaus die ebenfalls auf der Agenda des IVG Forum Gartenmarkt stehende Start-up-Session, in der vier junge Gründer der Grünen Branche sich und ihre Unternehmen vorstellen. Bereits am Vorabend findet zudem ein Get-Together im Veranstaltungshotel statt, das in der Kongressgebühr bereits beinhaltet ist.

Das vollständige Vortragsprogramm will der Industrieverband Garten in Kürze veröffentlichen. Bereits jetzt ist jedoch die Anmeldung für das 9. IVG Forum Gartenmarkt möglich – Frühbucher, die sich bis zum 30. Juni ihr Ticket sichern, belohnt der IVG mit 20 Prozent Rabatt.

Gemeinschaftsveranstaltung: 9. IVG Forum Gartenmarkt

Das 9. IVG Forum Gartenmarkt wird in Zusammenarbeit mit dem Verband deutscher Garten-Center (VDG), dem Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) und dem Bundesverband Einzelhandelsgärtner (BVE) im Zentralverband Gartenbau veranstaltet.