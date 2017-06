Marco Hammes ist neuer Verkaufsleiter bei Kettler

Zurück im Team nach drei Jahren

Marco Hammes war von 2010 bis 2014 als Außendienstmitarbeiter bei Kettler im Bereich Freizeitmöbel beschäftigt, ehe er als Senior Sales Manager einer führenden Veranstaltungs-Agentur in Deutschland für die Vermarktung und Sponsoring zuständig war. Kettler freut sich mit Marco Hammes einen erfahrenen Mitarbeiter zurück im Team begrüßen zu dürfen.

800 Mitarbeiter hauptsächlich in Westfalen

1949 legte der Unternehmer Heinz Kettler den Grundstein für das heutige, international agierende Unternehmen Kettler GmbH. Seitdem prägt die Traditionsmarke den Freizeitmarkt mit richtungsweisenden Produktlösungen. Mit Freude das Leben genießen (Unternehmensslogan „Enjoy your life“ ) ist der Leitgedanke, der seit jeher in alle Kettler Produkte einfließt und einige Klassiker hervorbrachte, wie das legendäre Kettcar und den kultigen Heimtrainer Golf. So wuchs das Angebot zu einer breiten Kollektion rund um das genussvolle Leben und umfasst heute die Bereiche Sportartikel, Freizeitmöbel sowie Spiel und Kind. Etwa 800 Mitarbeiter, die meisten davon rund um den Stammsitz im westfälischen Ense-Parsit, sichern in Deutschland die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb innovativer Produkte zur aktiven Freizeitgestaltung.