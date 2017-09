Nachgefragt: Multimedia verkaufsaktiv einsetzen

Der Herbst ist die videoaktive Jahreszeit im Gartencenter. Auf die drei wichtigsten Video-/Multimediasysteme für den Point of Sale macht der Hersteller Permaplay aufmerksam. In der Praxis bewährt haben sich lineare LCD-Monitore, interaktive POS-Medien sowie vernetzte POS-Mediensysteme. Welche neuen Möglichkeiten für den Handel sich daraus ergeben, mit den Endverbrauchern zu interagieren, erklären Permaplay Geschäftsführer Werner Vogt und Findaria Sunardi, Marketing- und Vertriebsmanagerin im Interview mit TASPO GartenMarkt Redakteurin Renate Veth.

Im Bereich Video/Multimedia/Digital Signage für den Handel gibt es ständige Weiterentwicklungen. Hat der lineare Bildschirm am Point of Sale ausgedient?

Werner Vogt, Geschäftsführer Permaplay: Ausgedient hat der LCD-Monitor nicht. Lineare Geräte mit Endlosschleife bilden sogar aktuell noch die Mehrheit am POS. Doch der Trend geht klar in Richtung interaktive Medien wie Tablets. Allerdings eignen sich nicht alle Produkte und Dienstleistungen für eine Kommunikation mittels App, weshalb Bildschirme ohne interaktive Zusatzfunktion wie Touchscreen oder Bestellmöglichkeit auch in Zukunft eine wichtige Funktion in der POS-Medien-Landschaft halten werden. Je einfacher und klarer die Produktbotschaft, umso besser funktioniert die Verkaufsberatung über lineare Medien.

Der Kunde kommt ins Gartencenter und möchte vielleicht einmal endlich offline sein, die Naturnähe und Echtheit der Blumen genießen. In welchen Sortimenten machen digitale Medien da wirklich Sinn?

Findaria Sunardi, Marketing- und Vertriebsmanagerin bei Permaplay: Natürlich muss man nicht Blumen und Pflanzen zeigen. Die sieht der Kunde viel lieber in Natur. Aber gerade für die sehr vielschichtige und spezielle Beratung über den richtigen Platz für die Blumen und Pflanzen (schattig oder sonnig) oder die richtige Düngung kann Video / Multimedia sehr hilfreich sein. Auch das weite Gebiet der richtigen Schädlingsbekämpfung lässt sich über Video dem Kunden näher bringen.

Ein Anwendungsbeispiel im Gartencenter?

Findaria Sunardi: Für interaktive Medien gibt es gerade im Gartencenter-Bereich sehr unterschiedliche Anwendungen für Düngemittel oder Schädlingsbekämpfung. Ein Endlos-Videofilm kann gar nicht alle Bereiche abdecken oder es dauert viele Minuten bis der Kunde eine Lösung für sein Problem bekommt. Bei den interaktiven Medien kann der Kunde ganz gezielt eine Auswahl nach seinen Fragen treffen.

Die bislang letzte Stufe bei den Medien für den Point of Sale ist die Vernetzung. Was kann der Kunde damit - außer etwas im Markt online zu bestellen – noch anfangen?

Werner Vogt: Der Weg der vernetzten Medien erlaubt den Einsatz der ganzen Bandbreite moderner Kommunikationsfunktionen zum Kunden. Das bezieht sich vor allem auf die tagesaktuelle Anpassung der Werbeaussagen auf unterschiedliche Zielgruppen. Gerade in diesem Bereich geht die Entwicklung weiter stark voran, man denke nur an die Potentiale qualifizierter Gesichtserkennung und generell neuester wahrnehmungsphysiologischer Technologien.

Was bedeutet das für Gartencenter?

Findaria Sunardi: Jedes Gartencenter weiß, wann welche Zielgruppen verstärkt im Center sind. Das heißt, dass tageszeitlich genau eine aktuelle Anpassung der Werbebotschaft an die unterschiedlichen Zielgruppen möglich ist.

Welche nutzbringenden Möglichkeiten tun sich mit den neuen interaktiven Medien am Point of Sale noch auf?

Findaria Sunardi: Zum Beispiel kann der Kunde per Touchscreen Apps, Filme und (in der Regel voreingestellte) HTML Seiten aufrufen und auf dem Tablet im Markt abspielen. Tablets eignen sich darüber hinaus auch zur Offline-Präsentation von Apps oder Videofilmen.

Worauf ist für einen erfolgreichen Einsatz von interaktiven POS-Medien zu achten?

Findaria Sunardi: Wichtig ist, dass die interaktiven POS-Medien mit allen relevanten Features wie Autostart oder Passwortschutz für den Einsatz am Point of Sale optimiert sind. Die große Stärke der interaktiven Medien liegt vor allem in der Multimedialität der Werbebotschaften sowie der Funktionalität ihrer Bedienung.

Gilt das auch für vernetzte POS-Medien?

Werner Vogt: Allen drei Wegen zum Kunden über POS-Medien gemeinsam zugrunde liegen sollte ihre technische Stabilität und Ausgereiftheit speziell für den POS-Einsatz sowie ein Servicesystem, das dem Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket für ihre POS-Aktionen garantiert.