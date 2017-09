Nachgefragt: Private Label im Steilflug – „Beschaffungsrisiken minimieren“

Dr. Johannes B. Berentzen hat sich in seiner Doktorarbeit am Marketing Center Münster mit dem Management von Handelsmarken befasst. Seit 2010 ist er bei Dr. Wieselhuber & Partner tätig und berät Hersteller und Händler in den Bereichen Strategie, Marketing, Vertrieb und Controlling. Foto: Wieselhuber & Partner

Private Label im Steilflug: Handelsmarken gewinnen in der grünen Branche deutlich an Dynamik. Man findet sie bei Gartenmöbeln und Grillgeräten, und auch in der Boutique. Der Handel scheint Eigenmarken gerade neu zu erfinden. Sie werden selbstbewusst und auf großer Fläche, teils schon prominenter als die A-Marke, platziert. Doch was gilt es zu beachten, wenn man auf den Trend „Private Label“ aufsatteln will? Wir haben den Handelsexperten und TASPO GartenMarkt-Autor Dr. Johannes Berentzen von Wieselhuber & Partner gefragt.