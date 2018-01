Neudorffs Grüne Lounge: Internetportal für Fachverkäufer

Die geschützte Website www.gruene-lounge.de bietet viele Möglichkeiten, sich im Bereich Pflanzenpflege weiter zu bilden. „Eintauchen, entdecken, Spaß haben – das ist unser Motto für dieses Portal“, sagt Neudorff-Vertriebsleiter Marc Streuber. „Wir möchten den Verkäufern die Möglichkeit geben, sich auf spielerische Weise mit den grünen Themen zu beschäftigen.“

Neudorffs Grüne Lounge bietet unter anderem Verkaufs-Tipps und Fachvideos

Zu diesem Zweck ist die Lounge in verschiedene virtuelle Räume unterteilt, die unterschiedliche Informationen liefern: Die Wiki-Lounge beispielsweise bietet Fachwissen durch interessante Webinare und fordert zum Wissensquiz heraus. Wichtige News, hilfreiche Verkaufs-Tipps und Fachvideos zu Rasenneuanlagen und mehr gibt es in der Media-Lounge.

Der Austausch mit anderen Mitgliedern ist wiederum in der Community-Lounge möglich, während in der Produkt-Lounge viele Informationen zu allen Neudorff-Produkten zu finden sind. Dort wird auch zur Teilnahme an kostenlosen Produkttests eingeladen. „Die ersten Rückmeldungen unserer Kunden zeigen, dass wir damit anscheinend einen Nerv getroffen haben – das freut uns sehr“, so Streuber.