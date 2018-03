Neue grün erleben Gartencenter eröffnet

Mit zwei neuen Gartencentern startet die Sagaflor-Marke grün erleben in die Saison. Das Familienunternehmen Dauchenbeck hat zum Monatsbeginn in Stein seine zweite Filiale in Betrieb genommen. Und am Sonntag eröffnete Pflanzen Breuer seinen komplett umgestalteten Erlebnis-Fachmarkt in St. Augustin.

„Da blüht Ihnen was!“, verheißt die neue Gartenwelt Dauchenbeck in Stein. Foto Sagaflor

Mehrwert zum Online-Shopping

Die Inhaberfamilie Breuer will mit dem Großumbau ihres Gartenmarkts „ein Zeichen in Richtung Zukunft“ setzen, wie es in der Pressemitteilung zur Neueröffnung heißt. Hintergrund ist der digitale Wandel, der es für den Fachhandel erforderlich mache, den Kunden im stationären Geschäft einen Mehrwert zum Online-Einkauf zu bieten.

So gehört etwa ein neues Gastronomie-Konzept zum modernisierten Markt grün erleben Pflanzen Breuer. Dieses beinhaltet, dass das neue Café über einen separaten Eingang zugänglich ist und somit auch außerhalb der Öffnungszeiten des Gartencenters genutzt werden kann – wie am Sonntag zur feierlichen Eröffnung des komplett umgebauten Markts, die unter anderem mit einer Grillshow und Kräuterschule zelebriert wurde.

Gartenwelt Dauchenbeck mit zweiter Filiale

Die zweite Neueröffnung unter dem Banner grün erleben fand wenige Tage zuvor am 1. März im bayerischen Stein mit der zweiten Filiale der Gartenwelt Dauchenbeck statt. Die Leitung des neuen Markts liegt in den Händen der Schwestern Mirja und Christina Dauchenbeck, womit nun auch die zweite Generation in den Familienbetrieb eingetreten ist.

Während Mirja Dauchenbeck sich vorrangig um die Bereiche Beet und Balkon, Baumschule und Hardware kümmern wird, bringt ihre Schwester Christina ihr Fachwissen als gelernte Floristin in die neue Gartenwelt Dauchenbeck ein – wie es heißt sollen die Kunden an der großen Blumentheke der grün erleben Filiale hochwertige und individuelle Werkstücke finden.

Café gehört auch in Stein zum Gartencenter

Wie Familie Breuer haben auch Dauchenbecks bereits in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit integrierten Gastronomiebereichen im Gartencenter gesammelt, weshalb auch zur neuen Gartenwelt in Stein ein Café gehört.

Mehr zu den beiden grün erleben Neueröffnungen lesen Sie in den nächsten Ausgaben von TASPO GartenMarkt.