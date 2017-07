Neueröffnung: Gartencenter Bellandris Weingärtner in Verden

Heute, 27. Juli war es so weit: Direkt an der Autobahnabfahrt Verden Nord im nahe gelegenen Gewerbegebiet hat das neue Gartencenter Bellandris Weingärtner eröffnet.

Mit großer Glasfront – 123 Meter lang, 70 Meter breit – präsentiert sich die neue Niederlassung des Lilienthaler Unternehmens. In Verden empfängt Geschäftsführer Michael Weingärtner seine Kunden mit einer 14 Meter hohen, beeindruckenden Fassade, ebenfalls in Glas gehalten.



Das neue Gartencenter steht auf einer Gesamtfläche von insgesamt 17.000 m². Ein Areal, das in Verden nicht so leicht zu finden ist und im Gewerbegebiet Nord „ein Glücksfall“ war, wie Geschäftsführer Michael Weingärtner gegenüber der Tagespresse sagte. Und das dann auch noch komplett erschlossen war, so dass die Durchführung des Projektes zügig vonstatten gehen konnte.

Schneller ging´s nicht

Den ersten Kontakt mit der Wirtschaftsförderung habe es im Sommer 2015 gegeben. Planung und Visualisierung übernahm das Architekturbüro Udo Scheffler, Castrop-Rauxel. Im Januar 2017 war der „erste Spatenstich“. Für den Stahl- und Gewächshausbau zeichnete die Firma Johann Steverding, Borken, verantwortlich. Die Betonelemente, wie die äußeren Stahlbetonfertigteilstützen vor der Hauptfassade, lieferte das Bauunternehmen Oelkers, Verden. Wie die Kreiszeitung Verden berichtete, seien etwa 5 Mio. Euro investiert worden.



Nun steht in Verden bei Bremen also auf einer Gesamtverkaufsfläche von ca. 5.600 m² ein imposantes Verkaufsgewächshaus (4.000 m²), unterteilt in Warm- und Kalthaus – jeweils 3 ½-schiffig. Die Temperaturen lassen sich je nach Pflanzenbedarf zwischen 8 und 18 Grad Celsius regeln. Der überdachte Bereich erstreckt sich über 700 m², und die Freifläche hat eine Größe von 700 m². Für die Kunden stehen circa 170 Parkplätze zur Verfügung.

Umfassendes Sortiment

Im neuen Gartencenter lässt sich alles verkaufen, was dem Hobbygärtner gefällt – vom Saatgut über Beet- und Balkonpflanzen, Stauden und Zimmerpflanzen bis hin zum Baumschulsortiment. Aber auch Gartengeräte und Pflanzgefäße, Dünger und Erden, Gartenmöbel und Grills sowie Gartendeko gehören beispielsweise zum Sortiment. Außerdem finden die Kunden im neuen Gartencenter aktuelle Geschenkartikel und Wohnaccessoires. Und erhalten individuelle Vorschläge zur Gartengestaltung. Denn seit über 30 Jahren ist das Unternehmen im Garten- und Landschaftsbau tätig.



Wer sich im Gartencenter stärken oder dort länger verweilen möchte, den begrüßen die Mitarbeiter im angrenzenden Café. Es verfügt über 60 Plätze im Innen- und weitere 35 Plätze im Außenbereich. „Vom Kuchen bis hin zum Büffet, bei uns wird alles selbst und damit frisch zubereitet“, verspricht Weingärtner. Im Gartencenter und Gastro-Bereich werden in Spitzenzeiten bis zu 40 Mitarbeiter beschäftigt sein.