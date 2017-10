Online-Portal Gartenjunkie.de feiert 1-jähriges Bestehen

Das Portal greift dabei auf einen neuartigen Ansatz zurück, welcher eine umfangreiche Angebotsauswahl an Outdoor-Möbeln, Accessoires, Gefäßen und Zubehör mit entsprechenden Filtermöglichkeiten auf der Website kombiniert. Das Sortiment wird so in fünf unterschiedlichen Stilwelten zusammengefasst und bietet für jeden Kunden stilbasierte Produkte. „Wir haben das Prinzip des aus dem Modesegment bekannten ,Curated Shopping’ erfolgreich auf das ,grüne’ Wohnzimmer übertragen”, fasst Peymani die Strategie zusammen.