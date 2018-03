Gartencenter neu erleben: Anfang März eröffnete das Unternehmen Pflanzen Breuer sein nach dem Konzept der grün-erleben-Gruppe gestaltetes und umgebautes Gartencenter in St. Augustin. Auf 8.000 Quadratmetern erwartet den Besucher nun eine grüne Erlebnis-Location mit einer offenen, modernen Gestaltung und einem einladenden Café-Bereich.

Begleitet wurde die Neupositionierung und Umgestaltung vom Düsseldorfer Design-Büro Schwitzke, das bereits das grundlegende Marken- und Storekonzept für grün erleben entwickelte.

Angebot für vielfältige Zielgruppen

Mit dem Umbau des Gartencenters reagierte die Inhaberfamilie Breuer auf die veränderten Anforderungen des Marktes: Zum einen entwickeln sich durch den aufstrebenden Gartentrend immer vielfältigere Zielgruppen und höhere Erwartungen bei den Kunden.

Großstädter suchen mit Urban Gardening die Abwechslung vom grauen Stadtalltag, junge Familien besinnen sich auf ihr grünes Eigenheim und Männer werden zum Grillfachmann auf Balkon und Terrasse. Darüber hinaus galt es, sich neben dem Wettbewerb stark zu positionieren und zukunftsorientiert aufzustellen.

Verknüpfung von Garten und Erlebnis

Die bereits in der Vergangenheit gelebte Verknüpfung von Garten und Erlebnis sollte dazu geschärft und stärker ausgebaut, die Außendarstellung des Gartencenters verbessert und geöffnet werden. Das Ziel: mehr Natürlichkeit, mehr Offenheit, mehr Zeitgeist sowie eine bessere Aufenthaltsqualität für eine längere Verweildauer der Besucher.

Nach dem Prinzip „Stärken stärken“ widmete sich Schwitzke & Partner zusammen mit der Familie Breuer zunächst einer genauen Sortimentsanalyse des Standorts. So konnten im ersten Schritt Abteilungen, Warenpräsentation und Laufwege gemeinsam optimiert sowie Highlights und Fokusthemen verortet werden. Anschließend ging es an die Außendarstellung des Gartencenters, der Inhaberfamilie sowie der Dachmarke, um in Zukunft die richtige Botschaft zu senden.

Marken-Konzept und Store-Branding

„Die grün-erleben-Märkte sind durchweg eigentümergeführt und leben von der Persönlichkeit, dem Know-how und der Regionalität der Inhaber. Daher war es wichtig, diese auch gestalterisch sichtbar zu machen und zu stärken“, sagt Markus Schwitzke, Geschäftsführer von Schwitzke Graphics und verantwortlich für das Marken-Konzept und Store-Branding.

Das grundlegende Design wurde auf den Standort übertragen und die gesamte Beschilderung, vom Orientierungs-System bis hin zu Sortimentsblenden, erneuert. Die Eingangssituation wurde von zwei kompakten auf einen großzügigen Eingangsbereich verändert, sodass sich Gartenliebhaber nun herzlich willkommen fühlen können. Um den natürlichen Kontext des Gartencenters auf den ersten Blick deutlich zu machen, setzte Schwitzke auf puristische Holzlamellen als Besonderheit für den Eingang und Teile der Fassade.

Café Bistro als eigenständiges Genussareal

Was ein echter Erlebnisort sein will, braucht auch die passende Gastronomie – und damit einen ergänzenden Anreiz, der Besucher und Ausflügler aus der Region anzieht. Um dieses Statement zu setzen, entwickelte Schwitzke das Café Bistro „Garten Küche“ zu einem eigenständigen Genussareal weiter. Vergrößert auf die doppelte Fläche lädt die Gastronomie nun den ganzen Tag über zu leckeren Momenten ein, vom Frühstück über kalte und warme Snacks bis hin zum süßen Kaffeeklatsch.

Ein eigenes Logo sowie neu gestaltete Speisekarten und Menüboards stärken den gastronomischen Auftritt und die Zugehörigkeit zur Marke. Gemütlich moderne Möbel mit hellem Holz und warmen Kontrasten machen das Café zu einem Ort mit Aufenthaltsqualität, der nun noch mehr Raum für Events wie Blumenbinden, Grillabende oder Ladies‘ Nights bietet.

Messlatte hoch angelegt

Das Ergebnis ist ein Ort, mit dem sich sowohl die Inhaberfamilie als auch Mitarbeiter und Besucher identifizieren und „der die Messlatte für den Wettbewerb hoch anlegt“, sagt Klaus Schwitzke, Geschäftsführer der Schwitzke-Gruppe. „Die Familie Breuer präsentiert sich mit ihrem neuen Markt sowohl als Garten- und Pflanzenexperte als auch als einladender Gastgeber, der seinen Kunden einen echten Mehrwert bietet. Genau dies sind die Anforderungen an zukünftige Handelskonzepte.“

Einen ausführlichen Bericht über das neue Konzept von Pflanzen Breuer finden Sie im nächsten TASPO GartenMarkt, der am 6. April erscheint.