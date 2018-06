Pioneers of Lifestyle: neues Branchenevent auf der Tendence

Mit dem neuen Branchenevent Pioneers of Lifestyle will die Tendence neue Gruppen zusammenbringen. Im Fokus stehen dabei Pioniere, die ihre innovativen Konzepte, neuesten Geschäftsmodelle und besten Produkte vorstellen.

Im Forum der Messe Frankfurt findet in diesem Jahr erstmalig der Kongress „Pioneers of Lifestyle“ auf der Tendence statt. Foto: Messe Frankfurt GmbH

Neueste Geschäftsmodelle und beste Produkte im Mittelpunkt

„Es ist Zeit, sich zu vernetzen“, sagt Organisator Digital Apartment. Neue Branchen-Innovationen entstehen durch Austausch und Vernetzung, erklärt die Messe Frankfurt. Deshalb treffen sich erstmalig am 2. und 3. Juli im Forum der Messe Frankfurt die Pioniere der Lifestyle-Branche.

Die von Digital Apartment organisierte und von der Messe Frankfurt unterstützte neue Konferenz richtet sich an Lifestyle-Innovatoren und Start-ups ebenso wie an Profis und Branchenkenner. Im Fokus von Pioneers of Lifestyle (POL) stehen die innovativen Konzepte, neuesten Geschäftsmodelle und besten Produkte der Branchen-Pioniere. Schwerpunkte der Konferenz sind die vier Themenblöcke Digital, Product, Retail und Service.

Best-Practice-Modelle der Lifestyle-Industrie im Blick

Neben Keynotes sind Impulsvorträge und Diskussionspanels auf dem Programm vorgesehen. Referenten aus dem In- und Ausland wie Henning Besser (DJ Phono/Deichkind), Gerald Schönbucher (real.de), Stefan Smalla (Westwing) oder Rebecca Werst (Reform) informieren und diskutieren in Vorträgen und Workshops über Best-Practice-Modelle der Lifestyle-Industrie.

„Die Lifestyle-Konferenz Pioneers of Lifestyle ist in der Branche einmalig und doch so notwendig! Bei der gemeinsamen Veranstaltung von Digital Apartment GmbH und der Messe Frankfurt GmbH trifft Alt auf Neu, Bewährtes auf Innovatives, Bekanntes auf noch nie Gesehenes. Die Teilnehmer erhalten einen exklusiven Einblick in und aus der Lifestyle-Szene von langjährigen Branchenkennern ebenso wie von innovativen Start-ups“, so Philipp Ferger, Bereichsleiter Tendence und Mitinitiator der Konferenz.

Konferenz beinhaltet Eintritt zur Tendence

Pioneers of Lifestyle startet am 2. Juli ab 18 Uhr im Forum der Messe Frankfurt mit einem Impulsvortrag und einem Fireside Chat. Konferenzsprache ist deutsch, für eine Übersetzung ins Englische ist gesorgt. Das Zwei-Tages-Ticket inklusive Parkticket gibt es in unterschiedlichen Preiskategorien. Eintrittskarten und weitere Informationen finden Interessierte unter www.pioneers-of-lifestyle.de.

Für Konferenzteilnehmer ist der Eintritt auf die Tendence, die vom 30. Juni bis 3. Juli stattfindet, an den vier Messetagen eingeschlossen. Ein Shuttle-Service verbindet die Tendence mit dem Veranstaltungsort Forum in Minuten.