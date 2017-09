plaza Bau- und Gartencenter wandern an hagebau

Vier neue Standorte für Werkers Welt - fünf für hagebaumarkt

„Die Zukunft an den Standorten kann nun mit Tempo zielgerichtet vorangetrieben werden. Dies ist für uns als Unternehmer, aber insbesondere auch für die Mitarbeiter und Kunden vor Ort ein positives Signal“, sagen Frank Schröder und Johannes Richter, Sprecher der hagebau Gesellschafter Richter Baustoffe aus Lübeck und Schröder Bauzentrum aus Heide.



Die Umflaggung und Umbau der plaza Bau- und Gartencenter soll in den kommenden vier Monaten erfolgen. Für die jeweiligen Standorte ist inzwischen geklärt, in welcher Vertriebsschiene des hagebau Einzelhandels der Umbau und die Umflaggung erfolgt.



Werkers Welt werden die Standorte Büdelsdorf, Norderstedt, Ahlbeck und Niendorf zugeordnet. Die plaza Bau- und Gartencenter in Brunsbüttel, Kappeln, Scharbeutz, Boizenburg und Quickborn gehören nun in die hagebaumarkt-Familie.

Zu den hagebau-Gesellschaftern zählen Richter Baustoffe (Lübeck), Hass & Hatje (Rellingen), Schröder Bauzentrum (Heide) und die Mölders Gruppe (Bad Bevensen).