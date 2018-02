Point of Experience: Shop-Konzept der Zukunft

Vom „Point of Sale zum Point of Experience“ lautete der Titel einer Sonderpräsentation auf der Frankfurter Messe Ambiente. Das zukunftsweisende Store-Konzept zeigte abwechslungsreiche Produktpräsentationen in einer „Symbiose aus digitalen und analogen Maßnahmen“. Haptik oder Düfte gingen mit der „Digitalisierung“ Hand-in-Hand.