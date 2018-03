Sechs von zehn Deutschen kaufen Gartenartikel online

Internet unter Gartenartikel-Käufern immer beliebter

Beim Kauf neuer Gartenartikel greifen deutsche Verbraucher zunehmend auf das Internet zurück. Dies zeigt eine von Statista durchgeführte repräsentative Umfrage unter 1.000 Deutschen im Auftrag des Online-Marktplatzes eBay.

Demnach haben 26 Prozent der befragten Konsumenten bereits einmal Gartenmöbel, Pflanzen oder Bauelemente für die Außenanlage online gekauft. 36 Prozent gaben sogar an, schon mehrfach Gartenartikel über das Internet bezogen zu haben. Als Gründe hierfür nannten die Befragten vor allem die große Auswahl (65 Prozent), Bequemlichkeit (61 Prozent) sowie Geld- und Zeitersparnis (jeweils 55 Prozent).

Beim Online-Kauf sind Preis und Auswahl wichtig

Beim Kauf von Gartenartikeln im Internet gaben 90 Prozent der Befragten an, dass ihnen der Preis sehr wichtig oder wichtig ist. Für 83 Prozent ist die Auswahl sehr wichtig oder wichtig und für 74 Prozent die Lieferbedingungen. 72 Prozent der befragten Konsumenten gaben hingegen an, dass das Design der Artikel für sie sehr wichtig oder wichtig ist. Die Herkunft der Produkte nannten 30 Prozent und eine individuelle Beratung 19 Prozent.

Für 2018 planen 27 Prozent der Befragten, weniger als 100 Euro in ihre Außenanlage zu investieren. 26 Prozent planen Investitionen zwischen 100 und 249 Euro, und 19 Prozent gaben 250 bis 499 Euro an.

Bei Pflanzen zählt vor allem das Vertrauen

Dirk Borchers ist Co-Inhaber des eBay Shops Pflanzen-für-dich und verkauft seit 2014 online alles rund um Nutz- und Zierpflanzen. Er bestätigt die Zunahme des Gartenartikel-Versands und nennt einen weiteren Grund hierfür: „Durch den Anstieg des Online-Handels bringen immer mehr Menschen Internet-Unternehmen Vertrauen entgegen und bestellen sich fast alles nach Hause. Besonders bei Pflanzen muss das Vertrauen in den Händler groß sein.“

Wie die Umfrage ergab, bestellen 68 Prozent der befragten Konsumenten ihre Gartenartikel vor allem über Online-Marktplätze. Die Online-Auftritte von Baumärkten nannten 39 Prozent. 34 Prozent kaufen hingegen online direkt beim Hersteller ein.

Trend Selbstversorger-Garten hält an

Für 2018 erwartet Dirk Borchers ein weiteres Wachstum im Bereich Selbstversorger-Garten: „Der Trend zur Selbstversorgung ist in unseren Augen stark am Wachsen. Der Kunde möchte besonders bei Lebensmitteln den genauen Ursprung kennen und setzt heutzutage immer mehr auf Qualität. Die größte Transparenz erhält er, wenn die Pflanzen selber angebaut und geerntet werden. In der Masse wird sich der Trend besonders auf Obst und Gemüse ausbreiten. Modepflanzen wie Heidelbeeren werden auf immer mehr Terrassen und Balkonen zu finden sein.“