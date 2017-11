Service-Studie: Dehner und Bauhaus Branchensieger

Bereits zum siebten Mal in Folge ermittelte die ServiceValue GmbH in Zusammenarbeit mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Tageszeitung Die Welt aus insgesamt 325 Branchen die Unternehmen mit dem besten Kundenservice – sowohl branchenübergreifend als auch branchenintern. Insgesamt 2.895 Anbieter kamen in diesem Jahr auf den Prüfstand.

Wie viele Kunden haben einen sehr guten Service erlebt?

Basis für die Bewertung ist der sogenannte Service Experience Score (SES), der angibt, wie viele Kunden in den letzten drei Jahren bei den jeweiligen Unternehmen einen sehr guten Service erlebt haben. Insgesamt 1,5 Millionen Kundenurteile sind in die diesjährige Service-Studie eingeflossen, die ohne Mitwirken der geprüften Betriebe ausgewertet wurden.

Den Spitzenplatz in der Kategorie Gartencenter konnte sich dieses Mal Dehner sichern, gefolgt von Pflanzen-Kölle und Blumen Risse. Bei den Baumärkten verwies Bauhaus die Mitbewerber Hellweg und Hornbach auf die Plätze. Im branchenübergreifenden Service-Vergleich haben die genannten Unternehmen die vorderen Ränge leider verfehlt – so landete etwa Dehner im Gesamt-Ranking auf Platz 214, Bauhaus auf Platz 498.

Online-Pflanzenversender & Co. ebenfalls im Service-Ranking

Zu den weiteren Branchen, die nach ihrem Service-Erlebnis bewertet wurden, zählen auch die Online-Shops für Gartenbedarf. Klassenprimus in dieser Kategorie ist gartenxxl.de. Auf den weiteren Rängen, allerdings ohne Angabe der jeweiligen Platzierung, folgen die Anbieter gartenmoebel.de, gartenhaus-gmbh.de, garten-und-freizeit.de, mein-gartenshop24.de sowie meingartenversand.de.

Bei den Online-Pflanzenversendern gewinnt poetschke.de vor bakker.com und pflanzmich.de.

Darüber hinaus bildet das Ranking auch den Service Experience Score der Garten- und Motorgerätehersteller ab. Am besten schnitt im brancheninternen Vergleich Gardena ab, auf den Plätzen zwei und drei folgen Wolf Garten und Bosch.

Bildergalerie: Service-Ranking in den einzelnen Branchen