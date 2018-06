spoga+gafa: hochkarätiges Programm im Forum Gartencafé & in Halle 6

Save the Date: Ein hochkarätiges, internationales und praxisorientiertes Vortragsprogramm bietet die spoga+gafa vom 2. bis 4. September im Forum Gartencafé und in der Halle 6 den Messebesuchern. Das von TASPO GartenMarkt in Kooperation mit der Koelnmesse erstellte Programm stellt an allen drei Tagen in einem Mix aus Interviews, Vorträgen mit Rede und Antwort-Stunde sowie dem TASPO Talk die Auswirkungen der Digitalisierung und anderer Megatrends auf den Handel in den Fokus.