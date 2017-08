spoga+gafa: Rahmenprogramm von TASPO GartenMarkt

In den TASPO Talk-Runden auf der spoga+gafa diskutieren Experten aktuelle Themen der grünen Branche. Foto: Koelnmesse

Auf der spoga+gafa präsentieren nicht nur namhafte Unternehmen ihre neuesten Trends und Produkte. Im Rahmenprogramm der Messe, das TASPO GartenMarkt und die Koelnmesse gemeinsam im Gartencafé auf dem Messeboulevard veranstalten, geht es in spannenden Talkrunden und Expertenvorträgen zudem um aktuelle Themen, die die grüne Branche bewegen.

In unserer neuen Mini-Serie stellen wir Ihnen ab sofort die Themen und Termine der TASPO Talks und Expertenvorträge für jeden der drei Messetage vor. Los geht’s mit dem Rahmenprogramm am Sonntag (3. September), an dem sich auf der Bühne des Gartencafés alles um „Einkauf mit Genuss“ dreht.

10 bis 10:45 Uhr: Konsumtrends und die Zukunft des Gartenhandels

In diesem Vortrag wird deutlich, was Handelskonzepte von morgen brauchen beziehungsweise wohin sie sich vor dem Hintergrund der Digitalisierung und den veränderten Einkaufsgewohnheiten entwickeln müssen. Besonders interessant ist für die Zielgruppe die im Retail Report 2018 beschriebene zunehmende Verschmelzung von Handel, Gastronomie, Handwerk und Events. Davon können Möbelhäuser, Gartencenter und Baumärkte noch mehr als bisher profitieren. Es ist ja schon jetzt vielfach überraschend, welche On- und Offline-Vertriebsschienen nun plötzlich Gartensortimente für sich entdecken!

Referent: Andreas Steinle, Geschäftsführer Zukunftsinstitut Frankfurt

11:45 bis 12:30 Uhr: TASPO Talk 1 – Trend zum All-in-one-Store

Wenn Gartencenter zum Einkaufszentrum werden: Die Sortimente im Einzelhandel verschmelzen miteinander. Fachhändler erweitern ihr Portfolio mit branchenfremden Sortimenten. „All in“ und „One Stop“ ist dabei angesagt. Auf der anderen Seite eröffnen Baumärkte Kleinflächenformate in der Stadt. Und Pop-Up-Stores schießen wie Pilze aus dem Boden. Wo positionieren sich Gartencenter künftig im Spannungsfeld zwischen Multi-Einkaufswelten und winzigen Pop-Up-Stores, zwischen Monolabel-Stores und All-in-one Warenhaus-Angeboten?

Expertenrunde: Peter Botz, Geschäftsführer Verband Deutscher Garten-Center; Axel Schröder, Marketingleiter Scheurich; Ralf Jackels, IfH Retail Consultants; Alexander Kremer, Inhaber Gartencenter Kremer

Moderation: Renate Veth, TASPO GartenMarkt

12:30 bis 13 Uhr: Mehrwert Nachhaltigkeit – Genuss mit gutem Gewissen

Kurzreferat von Dr. Axel Kölle, ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung, zum Thema „Nachhaltigkeit als Schlüssel für mehr Wertschöpfung“ mit anschließender Q&A-Session

13 bis 13:30 Uhr: Emotionale Storekonzepte – wenn die Kohle knistert

Die Themen Emotionalisierung und Storytelling zählen zu den wichtigsten Größen im Einzelhandel, um dem Kunden ein Einkaufserlebnis zu bieten. Die Customer Journey spricht heutzutage die unterschiedlichsten Sinne an. Im neukonzipierten Weber Original Store duftet es nach frisch Gegrilltem, Blitze zucken, Kohle knistert und bläuliche Flammen züngeln an einer Kuppel entlang – Digitales wird mit Multi-Sensorik verknüpft. Das steigert nachweislich den „Haben-will-Faktor“.

Referent: Philipp Nottekämper, Head of Architecture and Retail Design bei ppm Planung und Projektmanagement

13:45 bis 14:45 Uhr: Modernes Instore-Design

Modernes Ladendesign setzt beim Kunden auf Genuss, Inspiration und Unterhaltung. Der Storedesigner Laurens Doesbourgh von de Haan Group präsentiert in diesem Workshop funktionierende und beispielhafte Lösungen für den Point-of-Sale.

15:30 bis 16:15 Uhr: TASPO Talk 2 – Anders verkaufen: Darf‘s ein bisschen mehr sein?

Die Kundenansprache wird neu definiert. Entertainment, Verkostung, Gastronomie oder Workshops – neue Kaufimpulse sind gefragt. Die Aufbruchsstimmung rund um die Themen Food, Genuss und Kulinarisches hält dabei an. Nicht nur ein aufgewertetes Storedesign und ein visuelles Upgrading sind gefragt, auch die Stimulation der Geschmacksnerven. In britischen Gartencentern beträgt der Umsatzanteil der Gastronomie schon bis zu 40 Prozent. Doch der Bedarf der Kunden wandelt sich. Neue Bestmarken setzen Konzepte wie Dean&David, Eataly oder Fräulein Kimchi.

Expertenrunde: Martina Mensing-Meckelburg, Präsidentin Verband Deutscher Garten-Center; Markus Schwitzke, geschäftsführender Gesellschafter Schwitzke Graphics; Michael Schlenke, The Caretakers; Heiko Mencke, Inhaber Mencke Gartencenter

Moderation: Claudia Kordes, TASPO GartenMarkt

16:30 bis 17 Uhr: Auf den Food-Trend aufsatteln – erlebnisorientierte Verkaufsförderung

Uschi Schubert-Theisinger von Joker Projekt zeigt in dieser Live-Show Ideen, wie die Branche auf den Feinkost-und Food-Trend aufsatteln und den Umsatz durch Einkaufs- und Genuss-Erlebnisse steigern kann. Im Mittelpunkt stehen einfache, nachvollziehbare Tipps, die mit wenig Aufwand im alltäglichen Geschäft umsetzbar sind.